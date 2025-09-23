晴時多雲

娛樂 最新消息

蘇永康中國淪「屈中恆第二」演唱會慘被下架！沈默7天發聲了

香港歌手蘇永康下個月將來台開唱。（寬魚國際提供）香港歌手蘇永康下個月將來台開唱。（寬魚國際提供）

邱琬智／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕香港歌手蘇永康下個月將來台開唱，日前卻步上屈中恆的後塵，被中國網友挖出2002年曾經染毒的黑歷史，稱他是「劣跡藝人」，喊話抵制他10月6日的溫州演唱會，後來也爆出售票平台「大麥網」下架他演唱會的消息。對此，蘇永康沈默7天後發聲了。

蘇永康發聲明道歉。（翻攝自微博）蘇永康發聲明道歉。（翻攝自微博）

蘇永康在聲明中表示：「請讓我衷心地再說一聲對不起！為了我在二十三年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！」

他說，自己明白錯誤的汚點是永不能磨滅的，「在過往的二十三年里我沒有一天忘記過我犯的錯，我未曾企圖忘記它，反而常常想起它以提醒自己往後要好好地走好人生的每一步，同時也希望大眾借著我的錯及後果自省人生不能從來，要謹言慎行！」

此外，他也強調二十三年來不斷重塑自己人生，在兒子、丈夫、爸爸的身份上竭盡所能，也盡力回饋社會，他表示：「說這些不是為了希祈我的汚點被磨滅，只希望它會在我的努力下漸漸褪色⋯⋯變色⋯⋯最後變成一道帶鼓勵性的疤痕。最後，再次對所有人說一聲：對不起！」

