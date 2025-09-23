「吹喇叭連環殺人」劇情登大銀幕！「酷兒影展」片名惹議慘遭下架

《愛作歹》榮膺台灣國際酷兒影展開幕片。（台灣國際酷兒影展提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025台灣國際酷兒影展將在10月3日起展開，今年40部作品中有23部列為限制級，挑戰觀影尺度極限；特別是閉幕片《Mamántula》原中文片名翻作《速懶Ｏ殺手》，卻因取名太過辛辣，導致貼文全遭下架，最終暫定原文片名放映。

策展人劉永晧表示今年策展關鍵字就是「野」，尺度超展開，喊話每部影片只在影展期間放映兩次，大多以後在台灣都不再有機會觀賞，一定要把握機會。

今年酷兒影展以「酷兒異托邦」為主題，片單超過一半帶有情色元素，不過劉永晧要觀眾大可不必驚訝，「大島渚《感官世界》、拉斯馮提爾《性愛成癮的女人》都曾在主流場合引發轟動。既然異性戀性題材能進入核心舞台，同志影像的欲望表現更不該僅限於地下。」希望今年影展能為台灣酷兒導演與觀眾帶來新鮮刺激，共同進步。

台灣國際酷兒影展閉幕片《Mamántula》原片名太辛辣引發爭議。（台灣國際酷兒影展提供）

閉幕片《Mamántula》由西班牙新銳導演Ion de Sosa執導，故事描述人人渴望的男子Mamántula完美性感，卻潛藏對血液與精液有著無盡渴求，導致整座城市不斷出現因「吹喇叭」而引發的連環殺人事件。

《Mamántula》尺度全開，畫面不時出現大量「白色液體」，每次邂逅都是慾望的開始；策展團隊為取中文片名傷透腦筋，最初拆解Mamántula拉丁語原意，Mamar有「吸奶」之意，Tula則是男性性器官的拉丁美洲俚語，因此才將中文片名翻成《速懶Ｏ殺手》。

至於在柏林影展風光獻映的台灣同志片《愛作歹》榮膺本屆酷兒影展「開幕片」，該片獲今年金鐘獎最佳電視電影等6項大獎入圍，黃冠智、施名帥飾演一對在牢獄萌生情愫的江湖兄弟，呈現極具「台味」的黑幫同志故事，尤其兩人的深情一吻更驚豔國際。

「2025台灣國際酷兒影展」於10月3日至10月5日、10月10日至10月12日連續兩個週末於台北長春國賓影城放映，早鳥票一張260元，早鳥套票一組1500元（內含6張電影票券），購票可洽「OPENTIX兩廳院文化生活」。

2025台灣國際酷兒影展主視覺海報。（台灣國際酷兒影展提供）

