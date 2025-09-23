《96分鐘》逆勢登第二部票房破億國片 李遠：等了一年

林柏宏（左）與宋芸樺在《96分鐘》中飾演共患難的夫妻。（資料照，華影國際提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕林柏宏、宋芸樺主演的高鐵災難電影《96分鐘》票房傳捷報，這部片除了好口碑之外，上映第3週票房仍在持續攀升，今（23）日片商宣布累積票房正式破億，也成為今年繼《角頭－鬥陣欸》之後第二部票房破億的國片。文化部長李遠（作家小野）開心發文：等待這1天的到來已經等了1年。

林柏宏主演《96分鐘》創佳績。（資料照，華影國際提供）

李遠在文章一開始就掩不住喜悅，「賀今年第二部票房破億的國片誕生了：『96分鐘』」！李遠表示自己看完《96分鐘》後，立刻想到哈佛教授桑德爾著作《正義》，藉由一次次提問，讓學生們思辨出「什麼是正義」；《96分鐘》正是內藏了這個嚴肅的命題。

歷經一年的等待，李遠看到《96分鐘》成績斐然心中快樂定是難以形容。他記得去年夏天上任文化部長不久，心中盤點已經拍好要上映，以及正在拍攝中的國片，能為台灣電影產業做什麼？

文化部長李遠得知國片《96分鐘》票房破億，開心發文：等待這1天的到來已經等了1年。（資料照，記者董柏廷攝）

李遠許下承諾，會盡量去參加每部國片的首映，為老朋友和新朋友打氣，總是把自己搞得筋疲力竭。後來李遠改用放假日到電影院買票捧場，期望帶動國片票房。

2024年8月14日下午，李遠拜訪為於霧峰的中台灣影視基地，參加「高鐵車廂發布會」，這車廂就是為國片《96分鐘》打造的高鐵車廂，國片中罕見的災難片也開啟新紀元。

黃奇斌因參演《96分鐘》深受觸動，創作出電影主題曲。（資料照，華影國際提供）

如今，看到《96分鐘》票房、口碑皆佳，李遠認為，近兩年國片類型開發及藝術水平不斷提高，電影的商業性和藝術性同等重要，他心中找到「什麼是正義」的答案：大多數人的利益和少數人的利益，同樣重要。李遠在文末更期望能看見第三部、第四部破億的國片陸續誕生。

