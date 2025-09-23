晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴敏英假扮名醫「真開刀」驚呆觀眾 朴喜洵「騙很大」魅力反轉

朴敏英假扮成外科醫生，假手術險些破功。（翻攝自Hami Video）朴敏英假扮成外科醫生，假手術險些破功。（翻攝自Hami Video）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國犯罪喜劇《行騙天下KR》最新劇情中，朴敏英假扮成醫術高超的外科醫生，眼看假手術即將破功，她淡定拋下驚人一句：「死掉就糟糕了，只要不要弄死就行！」接著真的親手「開刀」，荒謬情節讓觀眾又驚又笑，話題十足。

燒腦劇情外，朴喜洵飾演變裝高手「詹姆斯」也展現驚人反差萌，他自《行騙天下KR》開播以來不僅化身江湖術士、長髮歌手，甚至為演出白髮老翁，光化妝就花上6小時。

朴喜洵在最新一集中「犧牲色相」色誘對手金善映，營造初戀般的浪漫氛圍。沒想到IG曝光幕後花絮，他原本要拍彷彿韓劇主角雨中奔跑的唯美浪漫戲，卻因憋不住笑意，「噗哧」笑場直接跑出鏡頭外，導演與工作人員更全被逗笑。

朴喜洵（右）和金善映上演雨中浪漫奔跑戲。（翻攝自Hami Video）朴喜洵（右）和金善映上演雨中浪漫奔跑戲。（翻攝自Hami Video）

朴喜洵坦言多年來演出多以沉重角色為主，「其實我一直在等待一部喜劇作品，也很渴望轉型。」他直言《行騙天下KR》正好同時滿足了這兩個條件，因此毫不猶豫接下挑戰。

拍攝過程中，他也常因為變裝效果太逼真，連工作人員都沒認出來，笑說相較於原作日版，韓版在化妝與服裝投入更多資金，「每一集大概都有兩三次變裝，能盡情挑戰各種角色，真的很過癮。」

朴敏英也笑著回憶：「我自己也真的沒認出來。有次在片場看到一位老爺爺經過，心想怎麼有位老人家在這裡，結果後來才發現原來是喜洵歐巴！」

此外，劇情揭開朴敏英角色「尹伊朗」童年曾遭綁架的黑暗往事，而她身邊的守護者正是貼身保鑣「詹姆斯」；曾在《魷魚遊戲》飾演冷血「部隊長」的朴喜洵搖身成為溫暖守護者，反差強烈，獲讚超有魅力。

《行騙天下KR》每週六日在Hami Video全台獨播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中