朴敏英假扮名醫「真開刀」驚呆觀眾 朴喜洵「騙很大」魅力反轉

朴敏英假扮成外科醫生，假手術險些破功。（翻攝自Hami Video）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國犯罪喜劇《行騙天下KR》最新劇情中，朴敏英假扮成醫術高超的外科醫生，眼看假手術即將破功，她淡定拋下驚人一句：「死掉就糟糕了，只要不要弄死就行！」接著真的親手「開刀」，荒謬情節讓觀眾又驚又笑，話題十足。

燒腦劇情外，朴喜洵飾演變裝高手「詹姆斯」也展現驚人反差萌，他自《行騙天下KR》開播以來不僅化身江湖術士、長髮歌手，甚至為演出白髮老翁，光化妝就花上6小時。

請繼續往下閱讀...

朴喜洵在最新一集中「犧牲色相」色誘對手金善映，營造初戀般的浪漫氛圍。沒想到IG曝光幕後花絮，他原本要拍彷彿韓劇主角雨中奔跑的唯美浪漫戲，卻因憋不住笑意，「噗哧」笑場直接跑出鏡頭外，導演與工作人員更全被逗笑。

朴喜洵（右）和金善映上演雨中浪漫奔跑戲。（翻攝自Hami Video）

朴喜洵坦言多年來演出多以沉重角色為主，「其實我一直在等待一部喜劇作品，也很渴望轉型。」他直言《行騙天下KR》正好同時滿足了這兩個條件，因此毫不猶豫接下挑戰。

拍攝過程中，他也常因為變裝效果太逼真，連工作人員都沒認出來，笑說相較於原作日版，韓版在化妝與服裝投入更多資金，「每一集大概都有兩三次變裝，能盡情挑戰各種角色，真的很過癮。」

朴敏英也笑著回憶：「我自己也真的沒認出來。有次在片場看到一位老爺爺經過，心想怎麼有位老人家在這裡，結果後來才發現原來是喜洵歐巴！」

此外，劇情揭開朴敏英角色「尹伊朗」童年曾遭綁架的黑暗往事，而她身邊的守護者正是貼身保鑣「詹姆斯」；曾在《魷魚遊戲》飾演冷血「部隊長」的朴喜洵搖身成為溫暖守護者，反差強烈，獲讚超有魅力。

《行騙天下KR》每週六日在Hami Video全台獨播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法