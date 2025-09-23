26歲男星持毒遭逮 從一週一次到一月數次

日本男星清水尋也持毒遭逮。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本26歲男星清水尋也於2021年主演電影處女作《震動》出道，隨後演出富士電視網電視劇《高中入學考》，之後於2014年在電影《所羅門的偽證》飾演恐怖不良少年，從此打開知名度。近期他因持有0.392克乾燥大麻遭警方逮捕，昨（22）日本東京地檢依違反《麻藥取締法》正式對他起訴。

清水尋也供稱自己2019年赴美學習語言時首次接觸大麻，當時他對嘻哈音樂感興趣，把吸大麻當作體驗，留學期間他每週都會在朋友家或自己家吸食。

清水尋也24歲起吸食大麻的數量快速增加，今年甚至達到一個月數次的高頻率，與他一同被逮捕的同居女友則做出不起訴處分。

日本警方於本月3日突擊清水尋也住住，查獲疑似含大麻成分的乾燥植物碎屑與捲紙，涉嫌違反《毒品取締法》，直至當日中午清水尋也所屬經紀公司才發表聲明，表示從新聞中才得知此事。

