台灣夜市的夢遊仙境 《左撇子女孩》釜山影展爆紅秒殺

《左撇子女孩》團隊出席釜山影展首映。（光年映畫提供）《左撇子女孩》團隊出席釜山影展首映。（光年映畫提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣導演鄒時擎執導的電影《左撇子女孩》自今年坎城影展首映後，口碑爆棚，該片於釜山影展開賣10分鐘同樣秒殺，並入圍主競賽單元，好評不斷。

鄒時擎導演昨與共同編劇、奧斯卡最佳導演西恩貝克、主角葉子綺、馬士媛、黃鐙輝及聯合監製暨台北市電影委員會總監饒紫娟出席釜山影展首映，演員們第一次來到釜山影展難掩興奮，葉子綺更接連用韓文與英文問候現場觀眾，可愛認真又專業十足的發言獲得全場驚嘆掌聲及歡呼。

《左撇子女孩》團隊影委會總監饒紫娟（左起）、鄒時擎導演、葉子綺、馬士媛、西恩貝克及黃鐙輝出席釜山影展。（光年映畫提供）《左撇子女孩》團隊影委會總監饒紫娟（左起）、鄒時擎導演、葉子綺、馬士媛、西恩貝克及黃鐙輝出席釜山影展。（光年映畫提供）

映前訪談中，鄒時擎導演謙虛表示，演員們的表演及西恩貝克「魔法般」的剪輯成就了電影，更是透露在拍攝現場團隊「如家人一般」。主演之一的馬士媛也強調，無論是在戲裡戲外，人與人的深刻連結賦予這部作品別具一格的意義。

《左撇子女孩》講述一名單親母親帶著兩個女兒遷居台北，在夜市擺攤維生的故事。影片喜淚交織，以獨特視角捕捉台灣夜市文化的旺盛生命力，透過充滿感官張力的影像語言，探索家庭、成長與自我認同的交錯與掙扎以孩童的純真目光，並將夜市重新演繹成充滿歡樂想像的現代「夢遊仙境」。

《左撇子女孩》接連獲得坎城影評人週、多倫多電影節，及釜山影展主競賽入圍肯定，本片儼然是2025年國際影展中最受矚目的作品之一。

