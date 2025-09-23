晴時多雲

娛樂 最新消息

姜丹尼爾赴美工作遭搶劫！連化妝品都被偷 他無奈比讚自嘲

南韓歌手姜丹尼爾赴美巡演被搶劫，服裝、假髮、化妝品甚至連周邊專輯都搶走了。（翻攝自IG）南韓歌手姜丹尼爾赴美巡演被搶劫，服裝、假髮、化妝品甚至連周邊專輯都搶走了。（翻攝自IG）

邱琬智／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手姜丹尼爾自選秀節目發跡，以限定男團「Wanna One」成員身分出道，團體解散後仍致力發展個人事業，近期赴美進行巡迴演唱會。怎料，他今（23）日卻無奈透露，自己遭遇了搶劫，不僅自己的東西被竊，甚至連專輯、化妝品等物的都被偷走，引發外界關切。

姜丹尼爾在IG發文透露，「我們所有的東西都被偷了！包含服裝、假髮、化妝品，甚至連周邊專輯都搶走了，不過我們還是要玩得開心點，我沒事」，配圖更是樂觀的用手比讚。

姜丹尼爾也加碼透露，搶劫匪徒們是直接開著一輛大卡車來，應該是有預謀的衝著他而來，不過，雖然遇上這樣的意外，姜丹尼爾仍保持樂觀的安慰粉絲，已經請團隊去當地平價的商店購買假髮與化妝品了，演出不會受影響，只是化妝看起來可能會很像美國人。

點圖放大header
點圖放大body

