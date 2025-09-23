晴時多雲

娛樂 最新消息

《黑潮》入圍16項金鐘卻與他無緣 吳岳擎失落認：跟夏騰宏一起哭

吳岳擎出席媒體茶敘，他在《接住流星的人》劇中飾演課輔班老師。（大愛提供）吳岳擎出席媒體茶敘，他在《接住流星的人》劇中飾演課輔班老師。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕第60屆戲劇金鐘獎將在10月18日頒獎，吳岳擎參與演出的台劇《星空下的黑潮島嶼》入圍16項獎，是今年迷你劇大贏家，只是吳岳擎慘落榜，他今受訪時坦言：「一定會有失落，但我認真投入角色，置身其中，沒有遺憾。」

他戲裡飾演軍醫，也是頗亮眼的角色，對於沒能入圍，他雖失落，但說已經盡力了，「我認真投入角色，學習醫療相關功課，未來會繼續努力。」他和《星空下的黑潮島嶼》劇組感情好，在群組恭喜大家，被虧落榜有沒有偷哭？吳岳擎作勢落淚：「跟老夏（夏騰宏）一起哭，我們都沒入圍。」

而他今宣傳大愛劇《接住流星的人》，劇中是警察，行有餘力還當志工，投入課輔班老師的行列，戲外的吳岳擎從小到大都是乖乖牌，不是模範生，就是當班長，到高中以前從來沒有翹過一堂課，也沒有任何一科被當掉過，大學唯一一次有翹課就是體育課。

他說：「現在正值叛逆期，來得比較晚。」坦言年紀愈大愈叛逆，最具體的行為，可能是媽媽會擔心他的婚事，從30歲之後吳岳擎就會被問，他只能說先緩緩要拍戲，而且還有一個樣板就是他爸爸，他哈哈大笑回：「我爸爸46歲結婚嘛！所以我的標桿在那邊，還有10年的時間。」

