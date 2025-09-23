（影）《中文怪物》英網紅曝學音調「沒屁用」 原因一說網友全懂

來自英國的參賽者網紅「大豐大哥大」李大豐。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法國網紅「酷」砸重金500萬打造YouTube大型企畫節目《中文怪物》，精緻度堪比Netflix等級製作，影片上架就收到如潮水的稱讚。來自英國的參賽者網紅「大豐大哥大」李大豐在音調比賽中勝出成功晉級下一關，但他今（23）卻拍曬出影片並說「學音調是浪費時間」。

大豐在節目中表現出色。（翻攝自YouTube）

大豐說，他沒有想到賺30萬那麼的簡單？？？且在影片中大豐非常直白地說「學音調是浪費時間」，因為台灣人講話時都會使用連音，他舉了「晚安」、「你要吃什麼」兩個例子，讓網友笑說：「想反駁又不知如何反駁」。

大豐認為在台灣學音調就是浪費時間。（翻攝自臉書）

YouTube大型企劃節目《中文怪物》找來100位外國人挑戰中文關卡，勝利者可贏得30萬元獎金。而大豐在首輪音調比賽中表現亮眼、成功晉級，至於是否能奪下最終勝利，許多粉絲都拭目以待。

