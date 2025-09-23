《鬼滅》票房飆破7.68億 劍指《鐵達尼號》台灣影史第5

「狛治」與「戀雪」在夜空煙火下的約定場景曝光。（木棉花提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日在台上映以來，掀起全台觀影潮，片商公布，至昨（22）日止，全台賣破台幣7.68億，穩坐今年票房冠軍，同時也登上「台灣電影票房排行榜」第6名的佳績，挑戰第5名《鐵達尼號》7.9億的寶座。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房突破7.68億。（木棉花提供）

發行商木棉花同步公開全新視覺圖，以「狛治」與「戀雪」在夜空煙火下的約定場景為主題，畫面透過兩人交錯視角呈現，搭配獨白文字，細膩傳達兩人間真摯情感，營造出細膩而動人的氛圍。

此外，全版本第8週限定特典「第二彈 VS 視覺圖─胡蝶忍、童磨」A3海報，將於9月26日至10月2日期間，凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影票乙張，即可於影城開放預購日起至原購票影城兌換乙份。

為響應全台「鬼滅」熱潮，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》快閃店於9月25日至11月2日在台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，現場加碼將全台灣唯一的鬼滅之刃戰鬥拍照場景，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」，超大型的震撼火焰與跟列車同化的頸骨真實呈現在快閃店中，絕對是必拍打卡造景。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》人偶活動。（木棉花提供）

活動期間更規劃限定人偶合影會，9月25日由「炭治郎」率先登場，10月4日為「禰豆子」接棒亮相舉辦兩日共三場的人偶合影會。凡於當日購買快閃店商品滿999元，即可獲得合影資格，每梯次限量40名，詳情可洽木棉花官方社群。

