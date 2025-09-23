晴時多雲

娛樂 最新消息

韓正妹店員甜笑送餐爆紅！身分揭曉竟是韓援三本柱的「她」

樂天韓援三本柱的「她」高中時打工的畫面流出，因甜美外型及親切服務再度引熱議。（翻攝自IG）樂天韓援三本柱的「她」高中時打工的畫面流出，因甜美外型及親切服務再度引熱議。（翻攝自IG）

邱琬智／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年來掀起一股韓援風潮，許多韓籍啦啦隊女神紛紛來台發展，其中樂天「韓援三本柱」的禹洙漢、河智媛、廉世彬更是人氣超旺，近日一段3名成員其中一人在高中時打工的畫面流出，因甜美外型及親切服務再度引發熱議。

燒肉店正妹店員在櫃檯忙進忙出，雖然很忙但臉上始終掛著親切笑容，氣質相當出眾。（翻攝自IG）燒肉店正妹店員在櫃檯忙進忙出，雖然很忙但臉上始終掛著親切笑容，氣質相當出眾。（翻攝自IG）

從網路瘋傳的畫面可見，一名外型清秀、身材高挑的燒肉店正妹店員，在櫃檯與廚房間忙進忙出，雖然很忙但臉上始終掛著親切笑容，她脂粉未施、紮著簡單的馬尾，氣質相當出眾，身份揭曉竟是樂天三本柱中有「蜜大腿女神」之稱的河智媛，讓不少球迷再度戀愛。

燒肉店正妹店員身份揭曉為「樂天韓援三本柱」的河智媛，讓不少球迷再度戀愛。（翻攝自IG）燒肉店正妹店員身份揭曉為「樂天韓援三本柱」的河智媛，讓不少球迷再度戀愛。（翻攝自IG）

畫面曝光後，河智媛也親自轉貼到IG上，瞬間湧入稱讚留言：「天生麗質，跟現在完全沒變」、「很可愛耶」，也有資深粉絲補充說道，「她那時還在高中唸書，為了賺生活費才到餐廳打工」。

點圖放大header
點圖放大body

