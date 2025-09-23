「于朦朧」變神秘開關 IG等國際社群平台也刪文？

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，原以為只是單純的酒醉意外，沒想到隨著黑料越爆越多，許多陰謀論、虐殺說紛紛出爐。年僅37歲的于朦朧由於死因離奇外加警方處理態度草率，被懷疑有中國高層介入，之後更流出多段所謂于朦朧「540」求救手勢、藏頭詩、墜樓影音檔，掀引網友熱烈討論。

網友質疑聲浪不斷，有部分人指出于朦朧疑似拒絕中共高層私生子的潛規則，故遭打壓甚至滅口；另一傳聞為于朦朧手中握有涉及高官洗錢的重要資料，為奪回證據，嫌犯刺傷于朦朧腹部並將他拋下高樓。種種未證實傳言在網路流竄，原本中國境內微博、小紅書、抖音確實大規模刪文，逼得部分人翻牆轉往IG、Threads發文，並強調「隨時可能被刪」。

中國之外的國際社群媒體也開始大量出現于朦朧死因相關訊息，台灣網友發現近日Threads和IG也有部分貼文遭刪。（翻攝自微博）

目前在中國境內，微博、小紅書、抖音不但大規模刪除于朦朧相關文章，同時也關閉關鍵字搜尋，令外界狐疑。中國之外的國際社群媒體也開始大量出現于朦朧死因相關訊息，台灣網友發現近日Threads和IG也有部分貼文遭刪，怒斥：連國際平台都淪陷了嗎？

對於這些現象，有網友解釋，認為是轉發者違反Meta規定才造成文章無法轉發，所以應該理解為，「轉發者違反Meta規定，所以不能轉發，不是不能轉發于朦朧。」

