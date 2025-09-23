全網力促和安心亞「送作堆」 阿Ken卻自爆昆凌欠他一個女朋友

阿Ken（左）偷偷抱怨，昆凌還欠他一個女朋友。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿Ken和安心亞過去因為多次合作節目，常被網友「送作堆」，尤其在Lulu、陳漢典爆出結婚喜訊後，網友在驚嚇、驚喜之餘，也紛紛期待下一對會是阿Ken和安心亞。今（23日）阿Ken擔任昆凌代言活動主持人，風趣幽默多次把昆凌逗笑，而受訪時阿Ken也提到，昆凌還欠他一個「女朋友」。

昆凌亮麗出席代言活動。（記者胡舜翔攝）

昆凌今出席保健品牌「好硒家」的新品上市及廣告首映發表會，分享「吃的保養品」，她和老公「周董」周杰倫的共同的好友阿Ken開玩笑說，周董跟著昆凌勤保養，皮膚超亮，「亮到袋鼠都跑來看他了！」昆凌則笑說：「他（周董）喜歡袋鼠，會去找袋鼠。」

請繼續往下閱讀...

日前周董母親葉惠美過生日，阿Ken把周媽媽逗得哈哈大笑，阿Ken今談到：「老周對媽媽的愛非常濃厚，不管是媽媽生日，或是母親節，他都會讓媽媽開心，基本上葉惠美小姐說什麼，周先生都會聽，真的是聽媽媽的話。」不只周董孝順，阿Ken說：「昆凌也一樣，他們很幸福，是模範夫妻。」

但阿Ken也趁機抱怨，昆凌到現在還沒有把「女朋友」交出來，他說：「我跟昆凌說，妳一定要幫我找女朋友，但是到現在那個女生還沒交出來，她還欠我一個（女朋友）。」

