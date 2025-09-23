晴時多雲

娛樂 最新消息

遭轟把大巨蛋當熱炒店 國光女神陳瑀希發聲道歉：絕不會再犯

「小茉莉」陳瑀希為日前遭炎上一事道歉。（資料照，記者陳奕全攝）「小茉莉」陳瑀希為日前遭炎上一事道歉。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕中職富邦悍將本月21日在大巨蛋對戰台鋼雄鷹，這也是球星林哲瑄37歲生日兼引退前最後一次出賽。不過當天觀眾席並不平靜，有球迷曬出看台區滿地垃圾的影像，還有人指出當時有人在走道與座位席互相敬酒、大聲喧嘩，整個把大巨蛋當成熱炒店，在網友提供的相關影片中，國光女神「小茉莉」陳瑀希也在飲酒者之列，被懷疑是垃圾製造者，今（23）日陳瑀希也透過社群向大眾道歉。

國光女神「小茉莉」陳瑀希近日遭網友抨擊炎上，緊急關閉社群，稍早她將社群再次公開，並發文道歉，提到這次在大巨蛋比賽中，她應朋友邀約一同參與球賽聚會，卻沒有把握好分寸，「我想向所有因為我們當天的舉動而受到不便、被打擾的球迷致上深深的歉意。」

陳瑀希也強調自己未來絕不會再犯，「作為觀眾、更作為公眾人物，我應該更有自覺、更多考慮他人的感受。這些行為確實不當，也絕不該被忽略，未來我會更加注意我的言行舉止，不讓自己的行為干擾他人。」

「小茉莉」陳瑀希道歉全文：

我真心要向大家道歉，這次在大巨蛋比賽中，我應朋友的邀約一同參與球賽聚會，卻沒有把握好分寸，我想向所有因為我們當天的舉動而受到不便、被打擾的球迷致上深深的歉意。

因為我們在當天現場喧嘩敬酒、站立擋視線，還有離開時留下垃圾，這些行為影響到現場其他球迷的觀賽體驗，是我沒有好好體認到自己的責任與影響。作為觀眾、更作為公眾人物，我應該更有自覺、更多考慮他人的感受。這些行為確實不當，也絕不該被忽略。

未來我會更加注意我的言行舉止，不讓自己的行為干擾他人。

這一天來我反覆思考自己在哪些地方可以做得更好，也希望藉由這次被檢視的機會學習與成長，尊重每一位付出努力的球員與場地工作人員，將來絕不會再犯。

再次真心的向被影響的每一位致歉，謝謝你們的不吝指教與批評，我會記取這次的經驗，並在未來向大家證明自己的改變與誠意，對不起。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

