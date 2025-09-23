晴時多雲

娛樂 星座

好運到 3生肖榮登本月幸運兒情場職場兩得意

〔記者馮亦寧／台北報導〕鬼門已經關了，時序來到秋分，農曆8月15中秋佳節即將到來，正是一年之中桂花飄香、闔家團圓、共享豐收的美好時節。命理專家雨揚老師公布農曆8月（陽曆9月22日至10月20日）當中3種生肖在這個月份裡運勢大開，令人稱羨不已。快來看看你有沒有上榜吧！

雨揚老師點名三生肖榮登幸運兒行列。（翻攝自臉書）雨揚老師點名三生肖榮登幸運兒行列。（翻攝自臉書）

●生肖牛

工作運：鴻運當頭，保持謙虛

事業運步步高升，延續上個月的工作好運，牛寶寶近期在職場上同樣備受矚目，除了有機會被長官欽點擔任主管或團隊負責人，也有可能因市場捷報頻傳而嚐到壯大事業版圖的滋味。只要牛寶寶這段時間時時保持謙虛，並以豁達的態度來面對所有的指教，再多挑戰都能迎刃而解。

感情運：邂逅戀情，製造浪漫

愛情運暢旺，單身的牛寶寶可能在商務場合或出差時認識事業有成的新夥伴，對方的能力與條件令你相當驚豔，兩人甚至有機會在日後擦出愛情的火花；有伴的牛寶寶不妨找時間約伴侶一起去電影院看電影，不僅能夠為日常生活增添一些儀式感，也能享受專屬於兩人的愜意時光。

健康運：注意心情，寬心看待

健康運尚可，習慣把生活重心放在工作上的牛寶寶，最近可能會感覺壓力變得比較大，容易因他人的閒言碎語而影響自己的心情，要留意可能因此恍神而導致交通事故。建議牛寶寶別把外界的批評當作你的存在價值，請寬心看待這一切，只要心境自由了，就不會被評價綑綁了。

金錢運：火眼金睛，日進斗金

財運大吉，如果牛寶寶想要賺進更多財富，那麼這個月請拿出你的觀察力與應變能力，這兩項指標將會是近期的致富關鍵，尤其是有投資習慣的牛寶寶，這段時間務必多留意市場動向與公司消息，除了有機會搶得先機，也有可能因當機立斷而做出讓財庫變得更加豐盈的決定。

※幸運色：藏紅色

※貴人生肖：雞

●生肖虎

工作運：投入熱情，貴人多助

職場運大吉，向來有貴人緣的虎寶寶，最近不妨將滿滿的活力運用在工作上，無論是提出規劃已久的新方案，還是準備執行長官交派的新任務，只要虎寶寶展現積極進取的態度，並且勇於承擔責任，你會發現事情進展得比想像中順利，想趁這個月再創事業新高峰絕對不是問題。

感情運：長輩牽線，暖心關懷

愛情能量豐沛，單身的虎寶寶如果想盡快脫單，不妨請周遭的長輩們幫忙介紹對象，有機會遇見尋覓已久的靈魂伴侶；有伴的虎寶寶最近可嘗試多和伴侶的家人打好關係，例如送些能強身健體的保健食品、關心他們的近況，這些行為都會讓另一半感受到你的用心與重視。

健康運：氣色不錯，繼續保持

健康運高漲，虎寶寶這個月的身體狀況基本上不會出現太大的問題，平時不妨多補充一些維他命C，除了能夠有效促進膠原蛋白的形成，也有助於降低血壓與改善心血管功能。請虎寶寶用餐前務必勤洗手，也要少吃生魚片、沙拉等生冷食物，將能遠離腸病毒等常見的相關疾病。

金錢運：財神眷顧，回饋社會

財運興旺，虎寶寶近期不僅在投資上能夠獲得豐厚回報，就連買刮刮樂也能刮出令人稱羨的好手氣，請務必把握這個月的金錢好運，並拿出部分錢財去幫助有需要的人，將能創造生生不息的財富循環，而這份正向能量最終也會回饋到虎寶寶身上，甚至讓你有機會因此發家致富。

※幸運色：碧綠色

※貴人生肖：馬

●生肖蛇

工作運：保持初心，好運上門

事業運吉中藏凶，蛇寶寶這個月可能因為工作進度遭他人拖累，或者一時之間出現太多急件，導致必須加班趕工，所幸你的責任感與用心其實都被主管看在眼裡，其他同事也相當肯定你的為人與行事風格，只要蛇寶寶繼續保持初心，接下來定會有不少好消息自動來敲門。

感情運：桃花現蹤，深切體悟

愛情運上揚，單身的蛇寶寶不妨多留意職場同事或合作夥伴，請用心觀察他們對你的態度，說不定你會相當訝異原來愛慕者早已出現在身邊；有伴的蛇寶寶面對伴侶的事情時總是任勞任怨，你在這段關係中所做出的犧牲與付出，讓對方意識到原來你才是最愛他的人。

健康運：避免失衡，及時覺察

健康運平平，如果蛇寶寶下班後常常有身心俱疲的感受，不妨嘗試盤點待辦事項各自需要消耗多少精力，並為自己設立能量界線與補充機制，除了能幫助蛇寶寶更有意識地察覺到自己的狀態，也有助於及時補充能量，讓蛇寶寶忙完正事之後仍有滿滿的活力去從事喜歡的活動。

金錢運：財神眷顧，獲利滿滿

財運亨通，在財富吉星的好運加持下，蛇寶寶有空時不妨買張彩券或刮刮樂試試手氣，也可以多參加抽獎活動，這個月有機會因受到財神爺的眷顧而幸運中獎。至於有投資理財的蛇寶寶，近期可能因為企業財報優於市場預期，促使股價不斷飆升，讓蛇寶寶天天樂得眉開眼笑。

※幸運色：粉紅色

※貴人生肖：雞

☆民俗說法僅供參考☆

