好萊塢明星來台必吃早餐店 有中秋限定隱藏版

韓裔好萊塢明星姜成鎬是來來豆漿的忠實顧客，來台期間每天都要親到店裡吃好吃滿。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱琬智／台北報導〕台北內湖的「來來豆漿店」，不僅是在地人的經典庶民食堂，更是不少明星必訪地標。去年來台宣傳電影《台北追緝令》的韓裔美籍好萊塢明星姜成鎬就是忠實顧客，無論是來台灣拍戲還是出席活動，都一定要親自到訪吃好吃滿。最近有常客點餐時，發現結帳餐檯前竟然有新貨－蛋黃酥，一問之下，才知這是中秋限定版。

來來豆漿以招牌炭燒味豆漿與中式早餐聞名，品項相當多種，蛋餅、蘿蔔糕、韭菜盒子、牛肉餡餅等都是熱門必點。（記者邱琬智攝）

來來的中秋限定隱藏版蛋黃酥，屬於比較健康版，外層酥皮不會過油，微甜的紅豆餡與一整顆渾圓飽滿鹹香的鴨蛋黃相互交織，一口咬下還可感受鹹蛋黃軟嫩出油的口感，搭配店內招牌炭燒風味的豆漿，堪稱一絕。據了解，來來的蛋黃酥，出自老闆娘手作，拗不過熟客的請託，所以僅在中秋前一個月接單製作，份量不多，僅有少部分擺在結帳餐檯前販售。

來來豆漿的蛋黃酥，僅在中秋前一個月接單製作，價位走親民路線，一個50元。（記者邱琬智攝）

「來來豆漿」屹立在台北內湖路一段已有40餘年，以招牌豆漿與中式早餐聞名，24小時營業，讓饕客隨時都能享用。去年「韓哥」姜成鎬來台，就大力讚賞最愛吃蛋餅與鹹豆漿，在台期間每天都要報到解饞，還開心分享每一道都想吃；綜藝天王吳宗憲也曾被狗仔直擊凌晨開著6百多萬的特斯拉，與辣妹共享美食，點了小籠包、韭菜蝦餃、牛肉大餅、蔥油餅等飽餐一頓，後來他解釋是與投資副業的副總進行早餐會。

吳宗憲曾被狗仔直擊凌晨與辣妹到來來豆漿共享美食。（資料照，記者陳奕全攝）

說起來來豆漿，90年代的尹清楓案最令人記憶猶新的是尹清楓案，由於執行拉法葉艦軍購案的尹清楓上校，生前最後一站就是到來來豆漿店用餐，離開後就此失聯遇難，當時媒體爭相報導，意外讓「來來豆漿」跟著爆紅。當時還讓許多中南部北上遊覽的人，專程開車前來朝聖。

來來豆漿全盛時期曾拓展全台，甚至跨足中國與美國。雖然後來因家族分家，據點縮減至台北、台中、高雄三地，但傳承數十年的好味道始終不變。

