娛樂 最新消息

「在台發展3年」法國網紅開始舔中？突發文嗨喊：飛向中國文化

法國人氣網紅闈鴻來台發展3年多，先前因心理狀況不佳，正式宣布撤出台灣。（翻攝自IG）法國人氣網紅闈鴻來台發展3年多，先前因心理狀況不佳，正式宣布撤出台灣。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕法國籍人氣YouTuber闈鴻來台發展3年多，還曾登上小S主持的節目，先前無預警帶來震撼消息，他因身體心理狀況不佳，正式宣布撤出台灣。怎料離台不到3個月，他就創建了中國社群平台小紅書帳號與小粉紅互動，更一度高喊「飛向中國文化」，令台灣粉絲震驚不已。

闈鴻突現身中國社群，以簡體中文介紹名字的由來。（翻攝自小紅書）闈鴻突現身中國社群，以簡體中文介紹名字的由來。（翻攝自小紅書）

闈鴻長相帥氣，來台發展不久就擁有12萬粉絲，看似光鮮亮麗，不僅登上小S節目，還因台語流利接下台語節目住持棒，但因過度高壓，他的精神狀態非常不穩，晚上經常失眠，感情方面也被傷害了好多次。種種現實的打擊令今年才24歲的闈鴻決定暫時離開台灣先回法國忙碩士課業，引粉絲不捨，但他並未把話說死，或許未來還有機會回到台灣發展。

怎料，闈鴻才離台3個月，竟開始在中國社群上與小粉紅互動，從他最新的貼文中可見，他以簡體中文與網友分享自己名字的背後含意，「我想自己取一個有意義的名字，我的名字闈鴻背後有個小故事，從小門飛出來的大鳥，飛向中國文化的天空

闈鴻一席話令不少台灣粉絲錯愕不已，因為他一向都以愛台灣的形象示人，不過也有不少人認為，他本來就是法國人，想跟哪國人互動都可以，只是剛好這幾年都待台灣，不存在政治立場的問題。

