《中文怪物》烏克蘭男大生柯羅 遭爆性騷、偷拍出面發聲了

法國籍YouTuber「酷」砸500萬親自策畫與帶領團隊打造實境節目《中文怪物》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法國籍YouTuber「酷」砸500萬親自策畫與帶領團隊打造實境節目，請來百位來自世界各國的外國人，挑戰一系列高難度中文關卡。節目首集上線，3天即突破170萬次觀看。近日有網友爆料來自烏克蘭的男大生科羅曾對女生傳送私訊內容充滿性騷擾意圖、從背後偷拍女生的腿，大轟｢噁男」。對此，柯羅以在社群發文致歉，坦言思慮不周。

《中文怪物》20日上架後立刻獲得熱烈迴響，不過，部分成員的過去也被當成黑料爆出來。例如韓國的「天菜老師」金炳秀過去曾在交往期間劈腿鬧上新聞；烏克蘭男大生科羅則傳出私訊女學生性騷擾、從背後偷拍女生的腿。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭男大生科羅傳出私訊女學生性騷擾、從背後偷拍女生的腿。（翻攝自YouTube）

一名網友抱怨，看到柯羅在《中文怪物》出現時，腦袋只浮出「別鬧了好不好，超解（完全喪失好感）。網友更進一步分享和柯羅的對話截圖，柯羅的訊息寫著：「壞壞的女生，一定需要去新竹打你的屁股」，女方回覆：「我必須說一下我不是會接受這種玩笑的人」，理解到對方不悅的柯羅表示「喔，不好意思，我就是開玩笑的，下次跟你不會用這樣的話如果你不喜歡」。

烏克蘭男大生科羅道歉：「對於造成任何不適，我深感抱歉」。（翻攝自YouTube）

針對這些指責，柯羅22日透過社群留言回覆，表示他已經向感覺被騷擾的人私下道歉了，柯羅也想傳達自己很重視每個人的隱私和尊重，「對於造成任何不適，我深感抱歉」；柯羅也感謝大家的提醒，之後會更加注意保護他人隱私。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法