美名校學霸男神爆分手8年女友 被追問求饒：不要逼我

吳岳擎（左起）、吳政勳、黃信赫一起受訪。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃信赫、吳岳擎與吳政勳在大愛劇《接住流星的人》飾演課輔老師，3帥和飾演學生的洪君昊、陳昭妃今一起接受訪問。黃信赫透露年初與交往8年的女友分手，拍這齣戲時正值療傷期，至於分手原因，他說是因為個性不合、對未來規劃不一樣，「我們一直都有這個問題，今年才正視，但是我們還是好朋友。」對於記者繼續追問詳情，他開玩笑求饒：「不要逼我。」

此外，華盛頓大學數學系畢業的黃信赫戲裡戲外都是高材生，戲裡是台大電機系畢業，個性一板一眼，劇中的學生是陳昭妃，兩人下戲後真的在解數學題，黃信赫說當時還很有自信的教，「結果發現陳昭妃算對，我竟然還算錯，我覺得很丟臉」，數學敗在一個國二生手下。

請繼續往下閱讀...

黃信赫在《接住流星的人》劇中飾演課輔班志工老師。（大愛提供）

黃信赫回想自己高中時期，有陣子蠻常翹課，跟朋友去打網咖一整天，回家假裝有去學校，一星期只去學校一天，結果混到被留級，不斷轉學，直到轉進南投一間住宿學校，兩週才能回家一次，除了讀書以外就只能打籃球，才開始一直讀書。

不過他只咬牙忍了半學期，之後就受不了轉回臺中，他說：「從那之後開始覺得是該讀書，就真的比較比較認真。」到了大學因為朋友也都比較會讀書，也跟著受影響，做事也變得穩重。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法