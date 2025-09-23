晴時多雲

娛樂 最新消息

「廣播界白嘉莉」林安娜辭世 施文彬悲痛送別「一路好走」

施文彬（左）發文悼念林安娜。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）施文彬（左）發文悼念林安娜。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣廣播界痛失傳奇人物，資深主持人林安娜被譽為「廣播界的白嘉莉」，其家屬證實她已於9月16日安詳辭世，享耆壽90歲。對此噩耗，「金曲台語歌王」施文彬今（23日）難掩悲痛發聲悼念。

國聲廣播電台於官方臉書無預警發布訃聞，沉痛表示：「令人無比哀痛的是，林安娜小姐已於9月16日永遠離開了我們。」同時感謝聽眾多年來的支持，並強調林安娜用聲音帶來的溫暖與力量，將透過大家的記憶繼續流傳。林安娜主持廣播多年，以優雅氣質與專業口條深獲聽眾愛戴，更被譽為台灣廣播史上極具代表性的傳奇人物。

面對這項噩耗，「金曲台語歌王」施文彬稍早也悲痛發聲，向前輩致敬「親愛的安娜姐，感謝您的照顧，一路好走。」消息傳出後，不少聽眾湧入國聲廣播粉專留言悼念，感嘆「廣播界少了一道溫柔的聲音」，更有人直言她的聲音與風采將永遠留在記憶中。

