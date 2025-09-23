晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

秋分到「2生肖」財運旺 招財撇步攏底家

命理師柯柏成。（翻攝自臉書）命理師柯柏成。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時序來到秋分，今（23）日也是晝夜均分、氣候轉涼的時刻，秋分更帶來了秋天正式到來的消息。命理師柯柏成指出秋分對生肖屬蛇、雞的人來說財運特別旺，就算不是這兩個生肖，也有一些招財小撇步供參考。

柯柏成表示，屬蛇、屬雞等朋友在這個節氣逢「巳酉合金」，利於事業、合作，對升遷、談合約都相當有利，可以收穫不錯的成果。另外，秋分為陰陽能量交替，情緒易有起伏要特別避免與人有口舌爭吵，無論在職場或家庭，都需心平氣和、好好說話。

除此之外，柯柏成認為，秋分當天可以在家中客廳或辦公室放置5色水果，例如：紅蘋果、黃梨子、白柚子、青葡萄、黑棗，這樣做是為了讓五行調和，秋分過後就能食用。另外想招財的人還可以在西方擺放一杯透明玻璃杯，內裝八分滿的清水與硬幣，硬幣顏色必須是銀色，例如台幣10元銅板。杯子裝水象徵「西金生水」有利於聚財，裝了錢幣的清水隔天可倒掉，裏頭浸泡一夜的錢幣可以捐助用於公益，讓財氣引動正向循環。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中