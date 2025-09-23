秋分到「2生肖」財運旺 招財撇步攏底家

命理師柯柏成。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時序來到秋分，今（23）日也是晝夜均分、氣候轉涼的時刻，秋分更帶來了秋天正式到來的消息。命理師柯柏成指出秋分對生肖屬蛇、雞的人來說財運特別旺，就算不是這兩個生肖，也有一些招財小撇步供參考。

柯柏成表示，屬蛇、屬雞等朋友在這個節氣逢「巳酉合金」，利於事業、合作，對升遷、談合約都相當有利，可以收穫不錯的成果。另外，秋分為陰陽能量交替，情緒易有起伏要特別避免與人有口舌爭吵，無論在職場或家庭，都需心平氣和、好好說話。

請繼續往下閱讀...

除此之外，柯柏成認為，秋分當天可以在家中客廳或辦公室放置5色水果，例如：紅蘋果、黃梨子、白柚子、青葡萄、黑棗，這樣做是為了讓五行調和，秋分過後就能食用。另外想招財的人還可以在西方擺放一杯透明玻璃杯，內裝八分滿的清水與硬幣，硬幣顏色必須是銀色，例如台幣10元銅板。杯子裝水象徵「西金生水」有利於聚財，裝了錢幣的清水隔天可倒掉，裏頭浸泡一夜的錢幣可以捐助用於公益，讓財氣引動正向循環。

