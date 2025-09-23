晴時多雲

娛樂 最新消息

黃嘉千揮單1年爆新戀情？本人親曝2點回應

黃嘉千（左）代班主持《美的世界》，訪問郎祖筠。（金星文創提供）黃嘉千（左）代班主持《美的世界》，訪問郎祖筠。（金星文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃嘉千在中廣《美的世界》幫于美人代班主持，專訪郎祖筠，兩人剛好在舞台劇《明星養老院》2.0演出，暢聊劇中提到的早期電視節目與明星。之前盛傳黃嘉千去年8月正式離婚後，又有了新戀情，郎祖筠也覺得嘉千真的變得很漂亮，黃嘉千說都是之前何如芸看到她，猛虧她應該有戀情，後來 《明星養老院》監製王偉忠又故意開玩笑跟她說「可以公布了」，其實根本沒這回事。

黃嘉千（右）和郎祖筠合作《明星養老院》。（金星文創提供）黃嘉千（右）和郎祖筠合作《明星養老院》。（金星文創提供）

聊到舞台劇，黃嘉千笑說這齣戲幸好有郎祖筠，因為很多明星典故，即使監製王偉忠偶爾也講不出「那個誰」到底是誰，只有郎祖筠可以接上正確名字，讓黃嘉千笑說：「我都會有個落差！」

黃嘉千說郎祖筠在舞台劇一開場就令人驚艷，「大家都沒想到郎姐的身材這麼好，還穿著超高高跟鞋又唱又跳！」郎祖筠說，當時的明星作秀需要氣勢，高跟鞋是必備品！只是她一上舞台就變成「摔跤天后」，怕摔就要更小心的用腳趾頭死命抓著鞋底，活像酷斯拉的腳。

兩人也聊起演藝人生，細數黃金五寶、崔苔菁、張小燕的經典作品，黃嘉千好奇郎祖筠是不是打算「活到老，演到老」，郎祖筠表示今年她剛好六十歲，老公也問到她打算演到幾歲，郎祖筠覺得只要有人找她演，她就演，向陳淑芳看齊。她覺得演戲真的就是創作，同一個劇本，由不同演員詮釋，會有不同的面貌，很有意思。

