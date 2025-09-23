等了26年才攻蛋 情歌天王感嘆第一次：不容易

李聖傑終於要攻蛋開唱。（錞藝音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道26年的情歌天王李聖傑終於宣布攻蛋，昨晚他在社群釋出前導短片，以「聖傑你到底要走去哪？」為題的KUSO影片瞬間洗版。影片中李聖傑一路狂奔，彷彿要跑到未知終點，粉絲看了紛紛回應：「要跑到小巨蛋了嗎」、「哪裡歡呼聲多就往哪裡跑」，許多人都很驚訝他是第一次攻蛋

宣傳短片以《光年》MV片段為背景發想，靈感來自本次主視覺的雪景意象，也呼應《光年》歌詞「愛你穿越幾千個光年，一直到每個世紀末終點」，象徵李聖傑不管穿越多少挑戰，都用音樂與歌聲繼續陪伴粉絲。影片更KUSO呈現他跌倒再站起、奮力奔跑的過程，暗喻「走上小巨蛋這條路不容易」，卻一步一步走了26年，終於抵達夢想舞台。

李聖傑感性說：「26年，我們終於走到這裡了，這一夜要跟大家一起唱到天亮！」談到這支趣味短片的靈感，李聖傑表示：「當時想到我所有拍MV的過程都是在跑跑跑，居然聯想到有一首《光年》也是跑這個鹽山，很像海報裡面一步一步走向未來，在雪地裡看到希望，這個心情很複雜，所以請工作人員把它剪成片段，讓大家覺得『欸，Sam到底要走到哪裡？』」

面對網友大讚影片超搞笑，他笑回：「這個背景音樂搭配光年畫面的反差我覺得很好玩，也讓大家有個疑問：到底Sam要幹嘛！」至於出道26年終於首攻小巨蛋，他則表示：「這一刻是複雜又安靜的享受吧，還有兩個多月要準備，希望把最好的作品最好的狀態呈現給大家，也等不及要跟大家相約12月27日不見不散，我想我應該會非常感動！」李聖傑「直到那一天」世界巡迴演唱會12月27日在小巨蛋登場。

