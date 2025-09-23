晴時多雲

娛樂 電影

舒淇淚灑釜山揭選角心路歷程！9m88首戰長鏡頭演技驚豔全場

《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、監製葉如芬出席釜山影展開幕紅毯。（甲上提供）《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、監製葉如芬出席釜山影展開幕紅毯。（甲上提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影后舒淇首度自編自導電影《女孩》，繼威尼斯影展、多倫多影展後，再度帶著她作品與團隊，登上釜山影展舞台，再度引起廣大觀眾的熱烈迴響。在映後座談中，有觀眾提問片中運用畫面交錯與重疊的用意，舒淇坦言這正是她的精心安排：「人在迷惘時常會被往事片段擊中，這些片段既是提醒，也是提升。我希望透過影像語言，讓觀眾感受到角色內心的碎片化記憶與成長掙扎。」

談及是否曾考慮親自演出？舒淇透露：「在構想劇本初期，原本打算自編自導自演『女人』這角色，需要兼具女孩特質，又要呈現生育後不被社會框架束縛的性格，但歷經10年構想，我已錯過了那個狀態，所以一直在苦尋合適人選。」直到某次因緣繼會，她看見9m88的演出瞬間，便深深確信：「她就是我心目中的女主角！」

《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、監製葉如芬出席釜山影展記者會。（甲上提供）《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、監製葉如芬出席釜山影展記者會。（甲上提供）

9m88在《女孩》中挑戰與歌壇形象截然不同的角色，以自然真誠的演技驚豔觀眾，舒淇更大讚她「將角色的靈魂演活」，為全片注入穿透人心的力量。她回憶拍攝9m88的第一場戲，是一場平凡整理家務的長鏡頭，她坐在螢幕前，看著9m88默默完成家務後肩膀落下的背影，舒淇忍不住淚崩：「在那一刻我突然完全理解了我的母親。身負家庭重任，女人的韌性是如此堅強，而我也在那個瞬間，和自己的母親和解了。」

監製葉如芬表示，舒淇首度執導《女孩》雖肩負龐大壓力，但展現了對表演的敏銳直覺與強烈視覺風格，她謙遜表示：「舒淇把30年的表演經驗帶到導演位置上，在角色心理的細膩把握與敘事視角上展現驚人天賦，我只是盡可能地幫助她完成理想中的畫面。」

《女孩》在釜山影展亞洲首映後，外媒紛紛盛讚「細膩且深情的成長之作，成功捕捉女性的堅韌」，韓國媒體也形容舒淇的導演手法「溫柔卻有力，情感真摯不矯飾」。隨著釜山影展的成功亮相，全台觀眾將於10月31日率先全亞洲欣賞到《女孩》，導演舒淇誠摯邀請觀眾走進戲院，一同踏上與自己和家庭和解的旅程。更多相關資訊請鎖定甲上娛樂官方FB、官方IG。

