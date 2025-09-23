晴時多雲

娛樂 日韓

百萬吃播YouTuber被上銬 耍賴20分鐘拒絕做1事

韓國擁有165萬訂閱的知名吃播YouTuber尚海基酒駕遭上銬。（翻攝自IG）韓國擁有165萬訂閱的知名吃播YouTuber尚海基酒駕遭上銬。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國擁有165萬訂閱的知名吃播YouTuber尚海基（音譯，Sang Hyuk Kwon）日前因涉嫌酒後駕車並拒絕酒測遭到警方以現行犯逮捕。韓國警方表示，尚海基除拒絕停車接受警方攔查外，還棄車逃跑300公尺；在被要求進行酒測時，他也拒絕20分鐘，最後還是遭捕。

尚海基曾經是一名健身教練。（翻攝自IG）尚海基曾經是一名健身教練。（翻攝自IG）

尚海基於9月21日凌晨3時許，在首爾江南區到松坡區間駕駛約12公里，途中警方接獲檢舉，欲對尚海基駕駛車輛進行攔查，尚海基棄車逃跑約300公尺，最終仍被捕。之後警方試圖對他進行酒測，他不斷反抗、拒絕，僵持20分鐘後，還是完成酒測，更遭當場逮捕。

尚海基目前在YouTube有165萬訂閱者、Instagram則有41萬追蹤。（翻攝自IG）尚海基目前在YouTube有165萬訂閱者、Instagram則有41萬追蹤。（翻攝自IG）

33歲的尚海基曾服役至陸軍中士退伍，還當過健身教練，之後跨足餐飲與品牌合作事業。2018年起開始經營頻道，以「吃播」內容走紅，2019年推出的「拉麵自助無限續碗」影片更突破700萬次觀看，目前在YouTube有165萬訂閱者、Instagram則有41萬追蹤。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

