晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

世界首映開幕片「劇組資訊不公開」創首例 台灣國際民族誌影展10月登場

本屆開幕片《夜訪談愛》拍攝某國山村中原住民特有的夜晚求愛方式。（台灣國際民族誌影展提供）本屆開幕片《夜訪談愛》拍攝某國山村中原住民特有的夜晚求愛方式。（台灣國際民族誌影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕每兩年舉辦一次的「台灣國際民族誌影展」今（23日）公布本屆的開閉幕片，開幕片為世界首映的外語片《夜訪談愛》（Dating in the Dark）和本屆台灣焦點導演潘志偉的《部落｜對話》，閉幕片則是導演深入西伯利亞森林跟拍宗教社群十年之久的《曙光家園》（Abode of Dawn），值得一提的是，開幕片《夜訪談愛》導演因所在國家的法令限制，必須隱藏影片相關資訊，讓本片成為民族誌影展創辦25年來，首部資訊不詳的參展影片。

台灣國際民族誌影展創立於2001年，是亞洲歷史最悠久的民族誌影片雙年展，透過影像來介紹人類學家所關注的多元議題及田野調查研究成果，本屆影展將放映18部國內外電影，帶領觀眾透過紀錄片關注當代社會議題。本屆主題「後／工業傳說」透過選映近年在國際受到關注的紀錄片，反映經濟社會轉變下，傳統場域和生活習慣是如何受到影響，影展期間也將邀請國內外導演出席放映結束後的影像沙龍，讓導演與觀眾進行深度交流。

本屆開幕片之一《部落｜對話》為潘志偉導演紀錄三名原住民的故事。（台灣國際民族誌影展提供）本屆開幕片之一《部落｜對話》為潘志偉導演紀錄三名原住民的故事。（台灣國際民族誌影展提供）

本屆影展開幕片《夜訪談愛》深入某地山村，記錄當地族人只在晚上進行的特殊求愛傳統，導演也將率領團隊出席世界首映與觀眾見面，但影展單位與導演聯繫過程中，得知導演因其所在地規定，必須隱藏身分及相關資訊才得以出國參展，為了保護導演，僅能公布劇照和導演化名等有限資訊，本片在影展期間僅會播放一場，等待觀眾進戲院一探究竟；而獲選本屆影展焦點導演的潘志偉，於2017年完成的紀錄片《部落｜對話》也將在開幕首日重映，該片聚焦在經濟快速轉型的現代社會裡，來自不同地區的三位原住民各自發展又相互交織的人生軌跡，導演也將出席放映與觀眾交流。

[3]

本屆影展閉幕片《曙光家園》則記錄了位於俄羅斯西伯利亞的一處宗教社群團體，其領導人於蘇聯解體後的九〇年代橫空出世，自稱為耶穌轉世，率領一群人在深山生活，試圖實現另一種理想社會，然而隨著時代變遷，團體中也逐漸出現矛盾，電影以長達十年的時間陪伴當地居民，在鏡頭下開展出生活的複雜辯證，導演也將特別來台出席映後座談。

「台灣國際民族誌影展」將於10月16日至19日於台北真善美劇院登場，本周六（27）日中午十二點起於ACCUPASS活動通網站開賣預售票，預售票價為150元，另有售價1200元，可在四天影展一票看到底的「誌友觀影證」；影展另將於10月1日舉辦選片講座，更多資訊歡迎上影展官方網站查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中