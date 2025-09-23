世界首映開幕片「劇組資訊不公開」創首例 台灣國際民族誌影展10月登場

本屆開幕片《夜訪談愛》拍攝某國山村中原住民特有的夜晚求愛方式。（台灣國際民族誌影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕每兩年舉辦一次的「台灣國際民族誌影展」今（23日）公布本屆的開閉幕片，開幕片為世界首映的外語片《夜訪談愛》（Dating in the Dark）和本屆台灣焦點導演潘志偉的《部落｜對話》，閉幕片則是導演深入西伯利亞森林跟拍宗教社群十年之久的《曙光家園》（Abode of Dawn），值得一提的是，開幕片《夜訪談愛》導演因所在國家的法令限制，必須隱藏影片相關資訊，讓本片成為民族誌影展創辦25年來，首部資訊不詳的參展影片。

台灣國際民族誌影展創立於2001年，是亞洲歷史最悠久的民族誌影片雙年展，透過影像來介紹人類學家所關注的多元議題及田野調查研究成果，本屆影展將放映18部國內外電影，帶領觀眾透過紀錄片關注當代社會議題。本屆主題「後／工業傳說」透過選映近年在國際受到關注的紀錄片，反映經濟社會轉變下，傳統場域和生活習慣是如何受到影響，影展期間也將邀請國內外導演出席放映結束後的影像沙龍，讓導演與觀眾進行深度交流。

請繼續往下閱讀...

本屆開幕片之一《部落｜對話》為潘志偉導演紀錄三名原住民的故事。（台灣國際民族誌影展提供）

本屆影展開幕片《夜訪談愛》深入某地山村，記錄當地族人只在晚上進行的特殊求愛傳統，導演也將率領團隊出席世界首映與觀眾見面，但影展單位與導演聯繫過程中，得知導演因其所在地規定，必須隱藏身分及相關資訊才得以出國參展，為了保護導演，僅能公布劇照和導演化名等有限資訊，本片在影展期間僅會播放一場，等待觀眾進戲院一探究竟；而獲選本屆影展焦點導演的潘志偉，於2017年完成的紀錄片《部落｜對話》也將在開幕首日重映，該片聚焦在經濟快速轉型的現代社會裡，來自不同地區的三位原住民各自發展又相互交織的人生軌跡，導演也將出席放映與觀眾交流。

[3]

本屆影展閉幕片《曙光家園》則記錄了位於俄羅斯西伯利亞的一處宗教社群團體，其領導人於蘇聯解體後的九〇年代橫空出世，自稱為耶穌轉世，率領一群人在深山生活，試圖實現另一種理想社會，然而隨著時代變遷，團體中也逐漸出現矛盾，電影以長達十年的時間陪伴當地居民，在鏡頭下開展出生活的複雜辯證，導演也將特別來台出席映後座談。

「台灣國際民族誌影展」將於10月16日至19日於台北真善美劇院登場，本周六（27）日中午十二點起於ACCUPASS活動通網站開賣預售票，預售票價為150元，另有售價1200元，可在四天影展一票看到底的「誌友觀影證」；影展另將於10月1日舉辦選片講座，更多資訊歡迎上影展官方網站查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法