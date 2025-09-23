晴時多雲

娛樂 最新消息

就連泰勒絲都難逃被催生 準婆婆心急想抱孫 婚期首度曝光

泰勒絲訂婚消息傳出不到1個月，又被爆遭準婆婆催生。（翻攝自IG）泰勒絲訂婚消息傳出不到1個月，又被爆遭準婆婆催生。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）上月底正式與球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚。然而訂婚消息傳出不到1個月，如今又爆男方家長急著想抱孫，不停催促兩人趕緊成婚、生小孩，連泰勒絲都逃不開被催生，此事立刻引發外界關切。

泰勒絲於8月底正式與球星男友崔維斯凱爾西訂婚。（翻攝自IG）泰勒絲於8月底正式與球星男友崔維斯凱爾西訂婚。（翻攝自IG）

根據外媒報導，凱爾西曾與哥哥傑森（Jason Kelce）一起登上節目，凱爾西爆料，過去自己在家中地位總是排第一，但自從傑森結婚、生下4名兒女後，凱爾西瞬間就不得寵了，他無奈說，「媽媽把傑森排在第一位，因為他有孩子」，傑森則在一旁趁勢催生，「那你還在等什麼？」，一番話曝光後，令網友忍不住感嘆，原來即使是泰勒絲也難逃被長輩催生。

綜合外媒報導，泰勒絲與凱爾西已經開始籌備婚禮，預計定於2026年年初舉行，且知情人士透露，兩人對於婚禮形式已有共識，他們都想要辦一場低調、私密的宴會，只邀請親朋好友，不會邀請名人或媒體參加。

