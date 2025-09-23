「瓊女郎」要千萬聘金 卻嫌尪貌醜拒生娃本人親說明

徐露在《情深深雨濛濛》飾演悲情女可雲。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕瓊瑤劇《情深深雨濛濛》裡頭苦情女孩「李可雲」惹人憐愛，飾演「李可雲」的中國女星徐露之後也在《梧桐雨》、《金粉世家》當中有精湛演出。近年淡出螢光幕的她開通小紅書帳號之後，湧入不少粉絲，近日網路卻傳出她當年要求老公給245萬人民幣（約新台幣1056萬元）天價聘金才肯結婚，之後又嫌老公長相醜陋，不願生孩子。對於網路流言徐露原本一笑置之，後來時在鬧得太離譜，連朋友都來求證，徐露只好主動出面說明。

徐露（左）與她的導演尪姜凱陽。（翻攝自微博）

50歲的徐露刻意帶著導演老公姜凱陽入鏡，她說《情深深雨濛濛》熱播時，她忙著接受媒體採訪，後來感到有點吃不消，便進行一次閉關充電。閉關期徐露接到姜凱陽從上海打電話給她，並表示自己對她在節目中所談到的家庭觀和人生觀，觸動了他的內心深處，衝動之下透過共同朋友要到徐露的電話。

請繼續往下閱讀...

徐露認為緣分妙不可言，雖然沒有轟轟烈烈的愛情，但感覺對了就很幸福。（翻攝自微博）

煲了兩小時的電話粥之後，兩人竟然像是認識多年的老友，徐露認為自己找到知音，聽著姜凱陽帶著磁性的聲音，漸漸萌生出戀愛的感覺。

徐露認為緣分妙不可言，雖然沒有轟轟烈烈的愛情，但從打開電視連結起的紅絲線，讓兩人相愛。徐露更進一步表示：「愛情的產生可以不依賴一個人的外貌，也不需要金錢來衡量，也許僅僅是因為在一個對的時間裡，遇到了一個對的人吧。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法