娛樂 最新消息

137公分正妹宣布下海 羞喊「可接受男優各種折磨」達人超期待

女優姬乃仁菜擁有可愛外型，僅137公分的嬌小身高，為業內最矮。（翻攝自Play No.1網站）女優姬乃仁菜擁有可愛外型，僅137公分的嬌小身高，為業內最矮。（翻攝自Play No.1網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商MOODYZ近期宣布加入新女優姬乃仁菜，主打業內最矮、137公分高的身型，片商特地找來高大的男優與她合拍AV，製造出40公分的最萌身高差。對此，AV達人一劍浣春秋更預告，將會看到很多一般作品看不到的體位，姬乃仁菜基本上就是被男優當布袋戲玩了。

AV達人在網站《PLAY NO.1》專欄預告，日本AV界又有新血加入！這次主打可愛外型、137公分嬌小身高以及「抖Ｍ覺醒」的女優姬乃仁菜，「你喜歡個子很小的女生嗎？姬乃仁菜身高只有137公分，這種很迷你的女優相信大家多少都看過幾個，作品也知道會怎麼演，首先片商會找來個子很高大的男優來當對照組，塑造出以大欺小的感覺，你會看到很多一般作品看不到的體位，女優基本上就是被當布袋戲玩了

AV達人更加碼透露，而之所以將姬乃仁菜稱為「抖Ｍ覺醒」，是因為她完全是個性欲怪物，不但喊話可以接受任何奇特體位的折磨，也能接受高大體型的男優，令人相當期待其未來的表現。

