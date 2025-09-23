接棒中島美嘉！大咖女星登Billboard Live TAIPEI時間點、超驚喜禮物曝光

接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 全球音樂指標場館 Billboard Live TAIPEI即將於今年11月中開幕，繼揭曉首位登場嘉賓日本天后中島美嘉後，「Vivian」徐若瑄將在11月23日接棒，成為首位站上 Billboard Live TAIPEI 舉辦專場的本地歌手。

Vivian回憶自己第一次踏上 Billboard Live 舞台，是受日本歌后 MISIA 邀約前往東京參與花蓮震災共演，「很棒的音響設備、聽眾們也可以用餐點飲料、是一個很享受的環境，而我又能近距離的看得很清楚台下的每一位，讓我留下了很深刻的印象、很喜歡。」如今受邀成為 Billboard Live TAIPEI 首位本地演出歌手，Vivian坦言「非常期待」。

為了Billboard Live TAIPEI專場演出，她早在 9 月就開始準備歌單，「因應這樣的特別場地，也有別於平時的演出，有些歌重新編曲、也選了一些覺得大家會喜歡卻從來沒有演出的歌。」此外，她還特別準備了一份專屬「非賣品小禮物」，要送給每一位來到現場的觀眾，「希望和粉絲們一起留下第一次的回憶！」

除了音樂工作，Vivian透露自己「一如往常的忙碌」，近期除了全心投入演出準備，也同時籌備兩部電影拍攝計畫，並悄悄規劃未來的音樂計畫。她日前在味全龍《hololive night》主題日賽後驚喜現身，首度與啦啦隊女神李多慧見面、貼臉合照官宣合作新電影，據悉兩人將在片中飾演「姐妹」，讓粉絲直呼「夢幻聯動」。

