晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

接棒中島美嘉！大咖女星登Billboard Live TAIPEI時間點、超驚喜禮物曝光

接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 全球音樂指標場館 Billboard Live TAIPEI即將於今年11月中開幕，繼揭曉首位登場嘉賓日本天后中島美嘉後，「Vivian」徐若瑄將在11月23日接棒，成為首位站上 Billboard Live TAIPEI 舉辦專場的本地歌手。

接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

Vivian回憶自己第一次踏上 Billboard Live 舞台，是受日本歌后 MISIA 邀約前往東京參與花蓮震災共演，「很棒的音響設備、聽眾們也可以用餐點飲料、是一個很享受的環境，而我又能近距離的看得很清楚台下的每一位，讓我留下了很深刻的印象、很喜歡。」如今受邀成為 Billboard Live TAIPEI 首位本地演出歌手，Vivian坦言「非常期待」。

接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）接棒中島美嘉，徐若瑄唱進Billboard Live TAIPEI。（Billboard Live TAIPEI提供）

為了Billboard Live TAIPEI專場演出，她早在 9 月就開始準備歌單，「因應這樣的特別場地，也有別於平時的演出，有些歌重新編曲、也選了一些覺得大家會喜歡卻從來沒有演出的歌。」此外，她還特別準備了一份專屬「非賣品小禮物」，要送給每一位來到現場的觀眾，「希望和粉絲們一起留下第一次的回憶！」

除了音樂工作，Vivian透露自己「一如往常的忙碌」，近期除了全心投入演出準備，也同時籌備兩部電影拍攝計畫，並悄悄規劃未來的音樂計畫。她日前在味全龍《hololive night》主題日賽後驚喜現身，首度與啦啦隊女神李多慧見面、貼臉合照官宣合作新電影，據悉兩人將在片中飾演「姐妹」，讓粉絲直呼「夢幻聯動」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中