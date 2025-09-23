才喊話不要哭哭！陶喆首度攻頂鳥巢驚人反應曝光

陶喆忍不住淚灑舞台。（偉大文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆「Soul Power II 世界巡迴演唱會」歷時一年半，上週末連續3天在北京鳥巢開唱，他才在社群向粉絲約定「不要哭哭」，但仍在第二場演唱《蝴蝶》時，難掩激動淚灑舞台。

演唱會陶喆以新歌《Stupid Pop Song》震撼開場，當演唱經典歌曲《找自己》時更是全場沸騰，他也新歌《微塵》帶來滿滿驚喜。最終場陶喆也穿上有著特別意義的original背心登台，並帶來充滿意義的新歌《讓愛再繼續》，傳遞永恆承諾。

陶喆首度前進鳥巢開唱。（偉大文化提供）

不只台上演出精彩，台下也來了在陶喆音樂旅途上重要的人物，齊聚見證。包括與陶喆共寫出多首經典之作的作詞人娃娃，還有陶喆的恩師王治平，也在最終場特別前來觀賞。「Soul Power II 世界巡迴演唱會」取名靈感來自歌王生涯首次演唱會「Soul Power」，時隔20年再次沿用這個名字，是陶喆想讓歌迷看到歷經長遠的音樂旅程，以找回現場演唱會的「音樂本位」和「靈魂本質」為初衷，打造一場專屬於這個時代的「Soul Power」。

