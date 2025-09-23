晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧「墜樓內幕」藏靈魂訊號 命理師揭密：不是輕生

于朦朧曾在直播暗示「若我消失，絕不是意外」，如今成為遺言般的警示。（翻攝自微博）于朦朧曾在直播暗示「若我消失，絕不是意外」，如今成為遺言般的警示。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《三生三世十里桃花》男星于朦朧本月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。雖然警方火速將此案定調為「醉後失足」，但事件疑點重重，網路上瘋傳各種影片與內幕，甚至有說法指他是遭到設局謀害，引發輿論熱議。對此，命理師沈嶸也出面以通靈方式調閱靈界系統阿卡西紀錄，試圖揭開真相。

沈嶸通靈揭密于朦朧靈魂含冤難平，呼籲粉絲為他向城隍爺申冤。（沈嶸提供）沈嶸通靈揭密于朦朧靈魂含冤難平，呼籲粉絲為他向城隍爺申冤。（沈嶸提供）

沈嶸透露，她第一時間接觸于朦朧靈魂能量時，就收到強烈訊息：「我不是自殺！」同時伴隨受虐致死、遭人陷害等頻率，明確顯示死亡並非單純意外。她更進一步指出，能量訊號顯示于朦朧生前曾遭受暴力對待與猥褻，靈魂甚至帶有「害怕被殺」的徵兆。這與網路上流出的蛛絲馬跡相互呼應，包括他生前被拍到眼角、嘴角有不明瘀青，以及在直播時曾警告粉絲：「如果哪天，我突然消失，記住那絕不是意外。」如今聽來更讓人不寒而慄。

更駭人的是，于朦朧還曾以藏頭詩暗示「今天要我死」，似乎早已預感大禍臨頭。沈嶸表示于朦朧的靈魂訊號中，明確顯示他是「完全無辜的受害者」，並未與加害者有直接因果，只是隨機被龐大的利益結構盯上，最終慘遭毒手。

至於靈魂現況，沈嶸指出于朦朧因陽壽未盡、含冤而死，目前處於徬徨狀態，無法進入輪迴，僅能在陰間徘徊，冤氣極重。她感嘆：「他自己也清楚，這件事或許永遠無法平反，因為幕後黑手權勢滔天，真相恐怕會被長期掩蓋。」

沈嶸最後呼籲，于朦朧親友與粉絲們可以共同向城隍爺申冤，祈求神明主持公道：「惡人必將承受惡報，好人定能獲得平反。」她強調，縱使人間真相難以公開，但靈界最終會伸張正義，讓善惡有報。

沈嶸（右2）捐贈10萬元給「財團法人人安社會福利慈善事業基金會」。（沈嶸提供）沈嶸（右2）捐贈10萬元給「財團法人人安社會福利慈善事業基金會」。（沈嶸提供）

命理師沈嶸長年關心公益，發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，至今捐款6年，已累計達720萬元善款，將持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人人安社會福利慈善事業基金會」贊助「『幸福快遞』中秋暨常年服務」，支持全台共27處平安站、6,750份寒士中秋關懷包。自公益計畫以來，沈嶸已累計捐贈24750份物資，期望透過公益將愛心散佈到台灣的各個角落。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

