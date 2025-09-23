晴時多雲

娛樂 最新消息

公公失智失禁一肩扛起 孫菲菲反遭前夫怪害命「我的婚姻是悲劇」

孫菲菲長文控訴前段婚姻是人生悲劇。（翻攝自微博）孫菲菲長文控訴前段婚姻是人生悲劇。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕44歲中國女星孫菲菲，因《牡丹亭》、《北京我的愛》被封為「第一古典美女」，2014年嫁給美籍華人史宏後淡出演藝圈。她本月13日宣布結束11年婚姻，如今再度爆料，痛心直言：「我的婚姻，是我演過最悲劇的角色。」這句錐心告白，迅速成為網路熱議焦點。

孫菲菲21日在微博長文揭露，前夫竟將公公的過世怪罪到她身上，因此忍無可忍，她強調公公是全家唯一疼愛自己的人，但隨著老人失智、失禁，她獨自承擔照護責任，包括協助大小便，前夫卻毫無伸手，反而常與朋友聚會。孫菲菲氣憤指出，公公離世後反被潑黑水，甚至在美國朋友圈傳開，這段婚姻徹底成為壓垮她的悲劇。

孫菲菲回憶與公公相處點滴，感嘆自己盡力照顧，卻換來責難與推卸，「如果真和我有關，應該申請刑事立案調查。」她嚴正駁斥，並重申「我的婚姻，是我演過最悲劇的角色。」對比孫菲菲過往戲劇作品的悲情角色，這次卻是真實人生裡最痛的領悟。

