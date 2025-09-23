晴時多雲

娛樂 最新消息

全台3天狂收400萬 《8號出口》影迷瘋狂8刷找彩蛋

《8號出口》二宮和也演技獲得網友肯定。（壹壹喜喜提供）《8號出口》二宮和也演技獲得網友肯定。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕二宮和也主演驚悚片《8號出口》在台上映後，票房和口碑告捷，上週末3天全台累積票房共400萬，獲許多影迷大力推薦。

有影迷給出超高評價：「這部劇情改編真的很棒，有用心在細節設定，角色與場景很還原，彷彿進入遊戲中，如果推出VR版會更嚇人」、「很推薦給粉絲，如果有玩過遊戲會對於彩蛋更高興」、「原本的遊戲沒有劇情，所以有很大的改編空間，最終成品也相當有創意，光是片頭就讓我印象深刻。」

《8號出口》二宮和也（左二）、導演川村元氣（右二）等工作人員互相討論劇本。（壹壹喜喜提供）《8號出口》二宮和也（左二）、導演川村元氣（右二）等工作人員互相討論劇本。（壹壹喜喜提供）

二宮和也日前在釜山影展宣傳《8號出口》時，分享這次在《8號出口》不只是擔任演員，更是從製作階段就開始一同討論劇本，而且演出的方式也大有不同，例如減少日本電影常有的誇張式演出，而有更多的留白。

二宮和也的用心和改變，讓觀眾大讚他的表現：「二宮真的太厲害，進入迴圈之後疑惑、發現異變後的恐懼、逃不出去的緊張感、無限循環後的崩潰、表情、語氣都配合得恰到好處。」

這次《8號出口》在台灣上映除了一般放映版本，另外也有IMAX、ScreenX和Dolby Cinema的特殊觀影版本，提供觀眾不同的觀影體驗選擇；另有網友說要8刷《8號出口》，目標是找出片中所有變異之處，彷彿將電影當遊戲一樣破關。

《8號出口》正式預告：

