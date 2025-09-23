許效舜突怨吳宗憲「歹鬼帶頭」全說了 脫口喊幫澎恰恰喬債務

張瑞夫（左起）、許效舜、黃豪平今日出席開播記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》第二季今（23）日舉辦開播記者會，主持人浩子、「Sandy」吳姍儒、評審許效舜、黃豪平及選手代表張瑞夫出席為節目暖身造勢。眾人被問及Lulu、陳漢典閃婚話題，許效舜突抱怨吳宗憲喊要包200萬紅包是「歹鬼帶頭（帶頭起鬨）」，隨即更幽默用閩南語分享包紅包的規定。

許效舜（左起）、吳姍儒、浩子、黃豪平今日出席開播記者會。（記者陳奕全攝）

Lulu與陳漢典11日閃電宣布結婚喜訊，吳宗憲過往承諾如果兩人結婚要包200萬紅包，許效舜、浩子、黃豪平等人今還拱吳宗憲連他們的份一起包，Sandy則搞笑表示不然她回去講講看。

請繼續往下閱讀...

許效舜還幽默分享紅包規定，「包36萬可以看洞房花燭夜，8888萬直接把新娘帶回家，那如果是2億4千萬...就先幫澎哥處理事情（指債務）！」一番話引現場爆笑，他也透露澎恰恰會在《Talk Talk秀台語》第一集登場，內容笑料百出值得期待。而許效舜多年的節目搭檔威廉因涉閃兵停工，許效舜則提到威廉日前入圍金鐘很替他恭喜，也相信他會挺過風波。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法