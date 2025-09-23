晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王柏傑謝欣穎4年情斷 方志友吐露「私下關心」曝光朋友圈氣氛

方志友（記者潘少棠攝）方志友（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方志友今出席活動，她日前和楊銘威等友人替正在情傷的王柏傑慶生，沒想到蛋糕上寫著「學會放下」字樣，成了亮點。方志友說那是她和林映唯發想的創意，對於王柏傑情傷她不知情，她說自己是王柏傑、謝欣穎的雙邊友人，因此只有傳訊跟王柏傑說「加油！沒事」，不知他們已經分手一段時間；至於雙方在婚禮潑飲料的傳聞，她說自己不在場，但緩頰「真的沒這麼嚴重啦，放下放下、善哉善哉」。

被問到替王柏傑慶生時，他是否還帶著情傷？方志友指出自己不知道對方分手，只覺得現場氣氛是好的，至於好友的分手原因，她笑說：「我也想知道！」她女兒和謝欣穎是忘年之交，也不敢多提，方志友說，「這種事情我們是局外人。」

方志友（記者潘少棠攝）方志友（記者潘少棠攝）

此外，她暑假帶一對兒女去澳洲旅行，卻沒有老公楊銘威，她今解釋對方在拍戲抽不了身，因此「一打二」，揪了三個媽媽帶五個小孩一起結伴旅行，並釋放上半年拍戲的壓力和情緒，結果返台胖了1.5公斤，如今開始發奮健身。

而她近日旅行運不錯，日前和姐妹淘到韓國旅行，與葉舒華吃喝玩樂，方志友笑說一開始因陶晶瑩牽線認識，加上有共同好友朵拉，所以認識葉舒華，「她還陪我逛美妝店，帶我們去吃韓牛、去酒吧」，果然有識途老馬，逛起來就是興致盎然。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中