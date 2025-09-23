王柏傑謝欣穎4年情斷 方志友吐露「私下關心」曝光朋友圈氣氛

方志友（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方志友今出席活動，她日前和楊銘威等友人替正在情傷的王柏傑慶生，沒想到蛋糕上寫著「學會放下」字樣，成了亮點。方志友說那是她和林映唯發想的創意，對於王柏傑情傷她不知情，她說自己是王柏傑、謝欣穎的雙邊友人，因此只有傳訊跟王柏傑說「加油！沒事」，不知他們已經分手一段時間；至於雙方在婚禮潑飲料的傳聞，她說自己不在場，但緩頰「真的沒這麼嚴重啦，放下放下、善哉善哉」。

被問到替王柏傑慶生時，他是否還帶著情傷？方志友指出自己不知道對方分手，只覺得現場氣氛是好的，至於好友的分手原因，她笑說：「我也想知道！」她女兒和謝欣穎是忘年之交，也不敢多提，方志友說，「這種事情我們是局外人。」

請繼續往下閱讀...

方志友（記者潘少棠攝）

此外，她暑假帶一對兒女去澳洲旅行，卻沒有老公楊銘威，她今解釋對方在拍戲抽不了身，因此「一打二」，揪了三個媽媽帶五個小孩一起結伴旅行，並釋放上半年拍戲的壓力和情緒，結果返台胖了1.5公斤，如今開始發奮健身。

而她近日旅行運不錯，日前和姐妹淘到韓國旅行，與葉舒華吃喝玩樂，方志友笑說一開始因陶晶瑩牽線認識，加上有共同好友朵拉，所以認識葉舒華，「她還陪我逛美妝店，帶我們去吃韓牛、去酒吧」，果然有識途老馬，逛起來就是興致盎然。

