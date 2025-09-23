大S「最珍貴遺物」震撼曝光 具俊曄藏了23年一生難忘

大S（右）與具俊曄的愛情感動無數粉絲。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛今年2月不幸病逝，享年48歲，消息震驚全亞洲。摯愛丈夫具俊曄至今依舊難掩悲痛，幾乎每天都會前往金寶山陪伴亡妻，深情模樣讓粉絲看了相當不捨。隨著時間過去，外界也陸續回顧兩人過去的點滴，其中具俊曄珍藏的一件「最珍貴遺物」再次被翻出，背後故事更令人鼻酸。

具俊曄（右）至今仍深情守護亡妻大S，過去珍藏的小物如今成為最動人的回憶。（翻攝自IG）

具俊曄過去曾在韓國綜藝《脫鞋恢單4MEN》中感性回憶，透露大S當年在韓國旅行時，曾不小心遺失一把黑色梳子，而他意外撿到後，便默默保存了多年，直到與大S重逢並結婚後才親手歸還。他坦言這把小小的梳子對他而言，象徵著命運的連結，也成為兩人愛情故事中最特別的注腳。

不僅如此，具俊曄還公開另一件珍藏，就是大S多年前送給他的一件大衣，他至今仍完好保存，已有23年歷史。這件衣服雖然已不再新穎，但在他眼中卻是最無可取代的寶物。他動情表示：「每一件物品都是大S的心意，承載著我們相愛的回憶。」

