全裸也OK！王品澔拍戲尺度無極限 單身7年遇心上人「只敢按讚」

王品澔談到拍戲尺度，大方鬆口全裸也能接受。（南投縣政府提供）

〔記者侯家瑜／南投報導〕王品澔近來工作滿檔，戲劇、唱片雙線並行，甚至挑戰體能節目，人氣持續攀升。他今（23日）以伊林模特兒身分出席「2025彩虹織女一原時尚尚服飾設計競賽」決賽入圍作品記者會，展現不同於螢幕的時尚魅力。

談到服裝尺度，他坦言自己對「破洞設計」沒安全感：「如果某個部位刻意挖空，我會覺得怪怪的，所以今天特別加了內搭背心。」不過一提到戲劇演出，他立刻展現專業態度，「像在《拜六禮拜》就有上半身裸露，甚至全裸我也可以接受，看劇本需求，如果有膚色內褲保護都能配合。」想當敬業。

請繼續往下閱讀...

王品澔出道後單身快7年，自嘲可能太木頭。（南投縣政府提供）

至於感情生活，王品澔出道以來至今已快7年單身，他笑說：「剛滿6年，明年就要邁入第7年了。」原因是都在工作，也沒有遇到心儀對象。他透露自己常被說木頭、無感，即使有人示好也不一定察覺。

他坦言學生時期有過一段戀情，但因對未來規劃不同而分手。至於理想型，他直言喜歡主動的女生，特別是帶點反差萌的人，「表面上酷酷的，私下卻很撒嬌、貼心」，這種個性最讓他心動。

問到是否會低調戀愛？他表示會尊重女方，如果真的脫單，不會刻意隱瞞。至於追愛方式，他笑說自己不是日久生情型，而是一見鍾情，不會主動示好，頂多按讚或開啟女生的社群通知，默默關注即可。

