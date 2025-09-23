晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全裸也OK！王品澔拍戲尺度無極限 單身7年遇心上人「只敢按讚」

王品澔談到拍戲尺度，大方鬆口全裸也能接受。（南投縣政府提供）王品澔談到拍戲尺度，大方鬆口全裸也能接受。（南投縣政府提供）

〔記者侯家瑜／南投報導〕王品澔近來工作滿檔，戲劇、唱片雙線並行，甚至挑戰體能節目，人氣持續攀升。他今（23日）以伊林模特兒身分出席「2025彩虹織女一原時尚尚服飾設計競賽」決賽入圍作品記者會，展現不同於螢幕的時尚魅力。

談到服裝尺度，他坦言自己對「破洞設計」沒安全感：「如果某個部位刻意挖空，我會覺得怪怪的，所以今天特別加了內搭背心。」不過一提到戲劇演出，他立刻展現專業態度，「像在《拜六禮拜》就有上半身裸露，甚至全裸我也可以接受，看劇本需求，如果有膚色內褲保護都能配合。」想當敬業。

王品澔出道後單身快7年，自嘲可能太木頭。（南投縣政府提供）王品澔出道後單身快7年，自嘲可能太木頭。（南投縣政府提供）

至於感情生活，王品澔出道以來至今已快7年單身，他笑說：「剛滿6年，明年就要邁入第7年了。」原因是都在工作，也沒有遇到心儀對象。他透露自己常被說木頭、無感，即使有人示好也不一定察覺。

他坦言學生時期有過一段戀情，但因對未來規劃不同而分手。至於理想型，他直言喜歡主動的女生，特別是帶點反差萌的人，「表面上酷酷的，私下卻很撒嬌、貼心」，這種個性最讓他心動。

問到是否會低調戀愛？他表示會尊重女方，如果真的脫單，不會刻意隱瞞。至於追愛方式，他笑說自己不是日久生情型，而是一見鍾情，不會主動示好，頂多按讚或開啟女生的社群通知，默默關注即可。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中