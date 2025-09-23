王鶴棣也曾遭劇組「潛規則」 涉于朦朧案女星也在場

王鶴棣也曾遭劇組潛規則，當時涉于朦朧案的女星宋伊人也在現場。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，不僅被外界質疑死因不單純，更扯出各種陰謀論，其中女星宋伊人更被指出是事發當天飯局的主要牽線人員，網友紛紛質疑就是她哄騙于朦朧參加飯局，進而導致他的死亡，雖宋伊人已在22日透過經紀公司否認，但仍平息不了眾怒，更爆出她哄騙藝人參與劇組的聚會已非首例，連王鶴棣都被她騙過。

宋伊人在某次劇組聚會上，拿出一個泡腳桶騙王鶴棣使用。（翻攝自微博）

事後王鶴棣才得知，原來該泡腳桶是全劇組都用過的髒水。（翻攝自微博）

王鶴棣曾與宋伊人一同上節目《五十公里桃花塢》，過程中爆料，他有次與宋伊人在同個劇組拍攝，當天迎來殺青，大家心情都很放鬆，此時宋伊人突然拿出一個泡腳桶，向他提議「今天一整天累了吧，來泡個腳吧」，王鶴棣當下沒多想就泡了，還覺得「這個朋友太貼心了」，怎料剛泡下去，劇組人員突然一起歡呼，這時宋伊人才向他解釋，其實那桶泡腳水是全劇組人都泡過的髒水，他是最後一個使用的。

請繼續往下閱讀...

王鶴棣爆料完後，宋伊人表情有些尷尬，似乎不太開心王鶴棣將這件事公開，如今宋伊人被爆出疑涉于朦朧案，不少網友又將王鶴棣這段爆料畫面翻出查看，紛紛留言直呼「細思極恐啊！」、「這哪是什麼聚會，根本就是服從性測試」、「宋伊人好擅長擔任飯局牽線人，果然是『送藝人』」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法