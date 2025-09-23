晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王鶴棣也曾遭劇組「潛規則」 涉于朦朧案女星也在場

王鶴棣也曾遭劇組潛規則，當時涉于朦朧案的女星宋伊人也在現場。（翻攝自微博）王鶴棣也曾遭劇組潛規則，當時涉于朦朧案的女星宋伊人也在現場。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，不僅被外界質疑死因不單純，更扯出各種陰謀論，其中女星宋伊人更被指出是事發當天飯局的主要牽線人員，網友紛紛質疑就是她哄騙于朦朧參加飯局，進而導致他的死亡，雖宋伊人已在22日透過經紀公司否認，但仍平息不了眾怒，更爆出她哄騙藝人參與劇組的聚會已非首例，連王鶴棣都被她騙過。

宋伊人在某次劇組聚會上，拿出一個泡腳桶騙王鶴棣使用。（翻攝自微博）宋伊人在某次劇組聚會上，拿出一個泡腳桶騙王鶴棣使用。（翻攝自微博）

事後王鶴棣才得知，原來該泡腳桶是全劇組都用過的髒水。（翻攝自微博）事後王鶴棣才得知，原來該泡腳桶是全劇組都用過的髒水。（翻攝自微博）

王鶴棣曾與宋伊人一同上節目《五十公里桃花塢》，過程中爆料，他有次與宋伊人在同個劇組拍攝，當天迎來殺青，大家心情都很放鬆，此時宋伊人突然拿出一個泡腳桶，向他提議「今天一整天累了吧，來泡個腳吧」，王鶴棣當下沒多想就泡了，還覺得「這個朋友太貼心了」，怎料剛泡下去，劇組人員突然一起歡呼，這時宋伊人才向他解釋，其實那桶泡腳水是全劇組人都泡過的髒水，他是最後一個使用的。

王鶴棣爆料完後，宋伊人表情有些尷尬，似乎不太開心王鶴棣將這件事公開，如今宋伊人被爆出疑涉于朦朧案，不少網友又將王鶴棣這段爆料畫面翻出查看，紛紛留言直呼「細思極恐啊！」、「這哪是什麼聚會，根本就是服從性測試」、「宋伊人好擅長擔任飯局牽線人，果然是『送藝人』」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中