壯壯穿透視裝「大片肉色」外露 挺蜜桃臀苦喊一個月沒吃飯

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊女神壯壯正式躍上國際伸展台，她以「Captain Peach」之姿登上倫敦時裝週APUJAN SS26春夏秀場，成為首位受邀站上國際時裝伸展台的台灣啦啦隊成員，從球場舞台到時尚伸展台，成功跨界驚豔全場。

壯壯身穿一襲帶有透視感的華麗禮服，自帶「人間水蜜桃」的甜美氛圍，走上伸展台瞬間成為鎂光燈焦點。她更幽默自嘲：「為了穿這套衣服，一個月都不敢吃飯，現在終於能大口吃三碗白飯了！」一席話瞬間融化現場氛圍，也讓「Captain Peach」成為全場熱議話題。



值得一提的是，壯壯還與日本女星山崎天（櫻坂46成員）同框互動，一個揮手、一個微笑，自然場景立刻被媒體捕捉，成為當晚最受討論的畫面。秀後，壯壯不只與設計師及品牌團隊熱情合影，更獲國際攝影師盛讚：「妳把這件服裝詮釋得優雅完整。」不少嘉賓主動要求合照，足見她在時尚舞台的吸引力。壯壯直言，這次經驗對她而言是一次真正的國際認可：「坐在第一排，與來自各國的藝術家、媒體比肩，我感受到自己被平等放進這個舞台。」

APUJAN 本季以《The Extraordinary Voyage of Captain Peach》為題，展現東西方融合的美學，而壯壯的現身，則替啦啦隊精神跨界時尚寫下嶄新篇章，掀起「Captain Peach」旋風。

