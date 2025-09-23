《中文怪物》熱播！韓籍參賽者遭起底 「天菜老師」變渣男

金炳秀過去爭議被挖出。（翻攝YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube超大規模實境節目《中文怪物》近期話題不斷，由百萬YouTuber「酷」砸500萬製作，首集短短兩天就衝破230萬觀看，被網友狂讚媲美Netflix。不過，隨著聲量飆高，參賽者的「黑料」也一一被挖出。

其中韓籍參賽者金炳秀過去曾因亮眼外型受封「天菜老師」，並曾是《2分之一強》固定班底，還在台中任職韓文教師，深受學生與粉絲喜愛。然而，2021 年卻接連遭多名女性指控劈腿多位對象，對象橫跨女星、網美、空姐與學生，更被貼上「時間管理大師」標籤，形象瞬間崩毀。

請繼續往下閱讀...

風波爆發後，他不僅失去教職，任教的台中某家商宣布停聘，另一所科大則澄清他僅為研究生並非正式教師，並表示將介入輔導。此後，金炳秀淡出螢光幕，直到近日因《中文怪物》參賽，往事再次被翻出，引來大批網友熱議。

留言區有人直言：「一個節目爆出一堆黑歷史！」也有人批評製作單位審核不嚴，意外成為節目播出後的另一大焦點。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法