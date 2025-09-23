才被騙錢搶手機！梁舒涵威尼斯豔遇被帥男搭訕 差點又出事

梁舒涵造訪水都威尼斯。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁舒涵因為洽公快閃義大利威尼斯40小時，密集踩點威尼斯本島幾乎所有知名景點，她直誇威尼斯的男人都很有韻味，卻差點被詐騙，「有個很帥的男生走過來送了一束捧花給我，我當下嚇到本來要接手，但因為過去實在太多在國外被詐騙的經驗了，我之前在西班牙被騙錢、攝影師在倫敦手機被搶過，所以瞬間警戒心告訴我『先婉拒。』」果然，一路上很多花的攤販都是用這種方式強迫推銷，「還好這次沒上當，不然就真的每趟出國都每趟出事了。」

梁舒涵快閃40小時前進威尼斯。（寬寬整合行銷提供）

身為食尚玩家專業主持人的梁舒涵，當然沒錯過義大利的各種當地經典美食，儘管快閃40個小時，但只要有機會吃到的食物她都沒有放過。她自爆：「因為此趟行程老闆也有同行，老闆說可以大快朵頤這些美食，前提是運動還是不可少，所以我們隔天一早真的晨跑了將近八公里，幾乎把整個威尼斯本島繞了一圈，甚至感覺已經繞到了本島的盡頭，因為在這個世上號稱沒有車子的城市，我們兩個已經跑到看到火車和斑馬線了！」

梁舒涵為了大嗑義式美食，被老闆拎著一早晨跑繞威尼斯本島一圈，整趟旅程充滿驚喜與笑料，讓她忍不住直呼：「這40個小時是我待過最短暫卻最浪漫的城市！」此行梁舒涵也特地去了全球第二古老、號稱「世界最美咖啡廳」的弗洛里安花神咖啡館，又名花神咖啡館，此間咖啡廳至今已超過三百年的歷史，內部裝潢非常華麗，讓她直呼真的跟宮殿一樣，一杯咖啡卻要價台幣五百元，她說：「喝的是氛圍和歷史啊！」

