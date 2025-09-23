晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才被騙錢搶手機！梁舒涵威尼斯豔遇被帥男搭訕 差點又出事

梁舒涵造訪水都威尼斯。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵造訪水都威尼斯。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁舒涵因為洽公快閃義大利威尼斯40小時，密集踩點威尼斯本島幾乎所有知名景點，她直誇威尼斯的男人都很有韻味，卻差點被詐騙，「有個很帥的男生走過來送了一束捧花給我，我當下嚇到本來要接手，但因為過去實在太多在國外被詐騙的經驗了，我之前在西班牙被騙錢、攝影師在倫敦手機被搶過，所以瞬間警戒心告訴我『先婉拒。』」果然，一路上很多花的攤販都是用這種方式強迫推銷，「還好這次沒上當，不然就真的每趟出國都每趟出事了。」

梁舒涵快閃40小時前進威尼斯。（寬寬整合行銷提供）梁舒涵快閃40小時前進威尼斯。（寬寬整合行銷提供）

身為食尚玩家專業主持人的梁舒涵，當然沒錯過義大利的各種當地經典美食，儘管快閃40個小時，但只要有機會吃到的食物她都沒有放過。她自爆：「因為此趟行程老闆也有同行，老闆說可以大快朵頤這些美食，前提是運動還是不可少，所以我們隔天一早真的晨跑了將近八公里，幾乎把整個威尼斯本島繞了一圈，甚至感覺已經繞到了本島的盡頭，因為在這個世上號稱沒有車子的城市，我們兩個已經跑到看到火車和斑馬線了！」

梁舒涵為了大嗑義式美食，被老闆拎著一早晨跑繞威尼斯本島一圈，整趟旅程充滿驚喜與笑料，讓她忍不住直呼：「這40個小時是我待過最短暫卻最浪漫的城市！」此行梁舒涵也特地去了全球第二古老、號稱「世界最美咖啡廳」的弗洛里安花神咖啡館，又名花神咖啡館，此間咖啡廳至今已超過三百年的歷史，內部裝潢非常華麗，讓她直呼真的跟宮殿一樣，一杯咖啡卻要價台幣五百元，她說：「喝的是氛圍和歷史啊！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中