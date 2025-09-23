晴時多雲

娛樂 最新消息

發聲質疑于朦朧死因 女星出門遭鈍器砸頭威嚇：給你點小教訓

中國女星孫琳（右）因替于朦朧喊冤，險些出事。（翻攝自微博）中國女星孫琳（右）因替于朦朧喊冤，險些出事。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧於9月11日墜樓身亡，警方火速在當日就排除刑事嫌疑，于母也發聲澄清兒子是意外墜樓，但整起事件仍存在諸多疑點，甚至一度有消息傳出，于朦朧是因握有影視圈高層的貪污證據才會被害。事發過後，但凡替于朦朧發聲過的藝人，不是貼文馬上「被消失」，就是遭到禁言，其中女星孫琳也因替于朦朧喊冤險些出事，不只接連收到威脅訊息，出門還被花盆砸到頭，迅速引發網友熱議。

孫琳不僅收到威脅訊息，更被花盆砸頭，警告意味濃厚。（翻攝自微博）孫琳不僅收到威脅訊息，更被花盆砸頭，警告意味濃厚。（翻攝自微博）

孫琳曾發聲質疑于朦朧的死因，懇求警方不要就此結案，還有諸多疑點有待查證。沒想到，貼文發出不久後就被刪掉，直到21日，孫琳在出門時遭受暴力威脅，不僅被高處落下的花盆砸到頭，事後還收到威脅訊息「別幫忙講話了，小心我把你微博封了，這次就是給你點小教訓」，警告意味濃厚。

孫琳遭受攻擊事件引起網友高度關注，紛紛提醒她注意人身安全，但也有不少網友質疑她只是藉此事件想蹭熱度，而非真的想替于朦朧討公道。事實上，于朦朧事件不僅是孫琳被迫封口，連在演藝圈地位崇高的「向太」陳嵐都避而不談，背後的黑幕恐怕超乎外界想像。

點圖放大header
點圖放大body

