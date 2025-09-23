翻白眼！幻藍小熊才從美國「原地遣返」 再爆錄音被請出來

幻藍小熊新歌想展現活出真我精神。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團「GENBLUE」幻藍小熊日前才爆出飛往美國要進行表演，卻因為簽證出問題「原地遣返」，現在又爆出，之前新歌錄音錄到一半，竟被韓國錄音老師請出錄音室「打掉重練」，真的像這次的新舞蹈一樣，團員都要「翻白眼」了。

幻藍小熊推出新歌《BADASS》，希望能展現「活出真我」精神，不過在MV中團員必須勁裝搖身一變成「壞女孩」酷妹，還要挑戰跳起「翻白眼舞」，隊長XXIN嘗試接髮，被全員公認是「變身壞女孩」第一名，在MV中還要狠甩亂搭訕男生巴掌，高冷眼神，表情到位，她解釋：「我想像中的『壞女孩』是清楚自己要什麼、不輕易妥協且有自信主見的人，就如同歌曲所說的，不要被規則框住，勇敢展現真我！」

請繼續往下閱讀...

幻藍小熊在新歌MV中要「耍壞」。（天空娛樂提供）

另外XXIN回憶第一次錄音時，因為情緒不到位，無法精準詮釋「我就是那個BADASS」的狠勁態度，才唱不到3分鐘就被錄音老師請出錄音室重新調整狀態，讓她直呼：「是出道以來最被打擊的一次！」采甄也因為唱得「太正直」，同樣被老師要求反覆重錄。

昨（22日）幻藍小熊趁著新歌首播，也開直播和粉絲閒聊，粉絲則對他們原定赴美宣傳行程因簽證問題「原地遣返」表達關心，團員表示：「我們相信未來一定會再去的！我們會努力讓自己茁壯成長，要一起環遊世界去見各地的粉絲，並帶來最好的舞台！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法