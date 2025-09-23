晴時多雲

娛樂 最新消息

數字天團宣布好消息 大咖師兄出手了

八三夭加盟索尼音樂推出單曲。（索尼音樂提供）八三夭加盟索尼音樂推出單曲。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 搖滾天團八三夭宣布加入索尼音樂，旗下歌手錄製影片，以藏頭詩「八三夭加盟索尼音樂」熱情歡迎八三夭，與八三夭是好友的韋禮安以「師兄」身份說：「歡迎八三夭來當我的師弟！」

八三夭一加入索尼音樂，馬上推出搖滾勁曲《最瘋狂的藝術家》，這首歌在高雄巨蛋「沒有翅膀的人」演唱會搶先演唱，嗨翻全場，粉絲不斷敲碗，終於在9/23數位上架、MV於晚間20：30上架。

暌違600天推出第六張專輯的先行單曲，《最瘋狂的藝術家》由主唱阿璞詞曲創作，是八三夭全新自傳式的演唱會主題序曲，他說：「這首歌在寫我心目中的藝術是什麼？我們這些創作者都是站在巨人的肩膀，看著我們喜歡的藝術家們，朝著夢想前進，希望自己的創作可以感動一些人，我們不停去掏空自己的心和思想，希望我們的作品可以為大家帶來一些治癒的作用。」

八三夭加盟索尼音樂推出單曲。（索尼音樂提供）八三夭加盟索尼音樂推出單曲。（索尼音樂提供）

隨著專輯先行單曲的推出，吉他手劉逼也預告：「八三夭今年的新專輯，會是一張很重的專輯。」預告新專輯反映的不只是同溫層失重的生活壓力，更是拚的人想得到，想飛卻墜落，燃燒自己只求一瞬發光的放手一搏。

