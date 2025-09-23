晴時多雲

娛樂 最新消息

媽媽湊錢送他出國！男星曝辛酸史淚灑攝影棚

Terry講起媽媽充滿感謝。（民視提供）Terry講起媽媽充滿感謝。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺與黃豪平主持《醫學大聯盟》最新一集邀請李懿、楊淨宇、Terry江振愷，與家醫科洪暐傑醫師、內科鄭丁靚醫師，一起聊聊「想家」帶來的身心效應。其中江振愷憶起國中時媽媽湊錢送他出國比賽，忍不住淚灑攝影棚。

江振愷提到媽媽都是滿滿的感恩，提到兒時媽媽去市場買魚為了省10元處理費，回家後殺魚、刮鱗都自己來，後來自己有小孩要下廚，才發現連殺魚都不會，媽媽為了家簡直是全能。

Terry江振愷（左起）、楊淨宇、白家綺、黃豪平、李懿與內科鄭丁靚醫師、家醫科洪暐傑醫師錄製節目。（民視提供）Terry江振愷（左起）、楊淨宇、白家綺、黃豪平、李懿與內科鄭丁靚醫師、家醫科洪暐傑醫師錄製節目。（民視提供）

江振愷回憶國中要出國代表台灣參加拔河比賽，但30年前3萬元的費用，讓公務員的爸爸與在成衣廠工作的媽媽為此大吵一架，江振愷說：「爸爸薪水3萬6要養一家人，媽媽在成衣廠一件衣服5毛、10毛的賺錢，爸爸當時反對，但媽媽為了讓自己圓夢，把工作攢下來的零錢，東湊西湊全拿出來當旅費」，一提到媽媽當年全力支持，讓江振愷忍不住在錄影現場落淚，也讓大家感動不已，江振愷也說當年不負眾望，奪得冠軍回來感謝媽媽讓他為國爭光。

楊淨宇則分享，當年選擇追逐歌手夢想，媽媽全力支持，不但陪伴他比賽，還叮嚀要保護嗓子，深情告白讓全場動容。

