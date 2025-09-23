Lulu再爆超猛新身份！跨足《戲說台灣》 驚人扮相曝光

陳威翰（左起）和Lulu、陳小菁搭檔《戲說台灣》。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵特別參與三立台灣台《戲說台灣》全新單元《玄武扞善緣》，戲裡化身「鑢仔仙（菜瓜布精）」，成為戲說史上最奇幻的「菜瓜布仙子」，要「LU乾淨」全天下人的身體，另外戲說一哥一姐也客串演出，陳小菁飾演「面巾仙」、陳威翰飾演「茶箍仙」，製作人笑說：「戲說宇宙，萬物可成精，連古代洗澡用的菜瓜布、肥皂、毛巾，都能修煉成人形！」

Lulu在《戲說台灣》飾演菜瓜布修煉成精的「鑢仔仙」。（三立提供）

Lulu首次參與《戲說台灣》，特別為她量身打造劇情，出場時還以唯美泡泡特效搭配新專輯《Sunny Park日頭公園》，營造浪漫氛圍。她笑說：「本來以為自己會像海綿寶寶，沒想到造型師幫我穿上金色古裝，超夢幻！」並開心直呼「這通告是我求來的」。

請繼續往下閱讀...

她透露某次為金鐘獎宣傳時，碰巧看到戲說工作人員在開會，立刻毛遂自薦：「我要出台語專輯，我可以來戲說演戲嗎？」對方答應後，她還再三確認真假，開心圓夢。她更稱讚：「戲說演員真的很厲害，意志力超堅強，命要很硬，因為大家常常翻班工作，非常敬佩。」

陳小菁在《戲說台灣》飾演「面巾仙」。（三立提供）

Lulu首次與「戲說一姊」陳小菁合作，大讚：「果然是一姊，演什麼都很輕鬆，跟她對戲超自在。」她還嘴甜笑說陳小菁雖然是姊，但小梨渦很可愛，「像妹妹一樣」。陳小菁則回應Lulu有備而來，台詞背得又快又順，「功課做得很足」。她笑問陳小菁：「妳覺得我可以演壞女人嗎？」當場台八戲魂上身即興演出，展現對戲劇的熱情。

Lulu也透露自己從小就愛看《戲說台灣》，這次能登上節目宣傳新歌、又能參與戲劇演出，直呼：「真的沒有想過可以用這種方式宣傳，超級驚喜！」兩人還現場還原了經典台八打巴掌橋段，Lulu直呼「被打的好過癮」。

陳小菁現正忙於《百味人生》拍攝，原本是八點檔壞女人專業戶的她，這次一改壞女人銳利形象，出演最接地氣的菜市場媽媽，這次戲說台灣專案演出更是致敬「東方不敗」，一掃過去古裝悲情、婉約的刻板形象。一身白衣俠女造型，也讓導演直呼不愧是戲說女神，什麼造型都能駕馭。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法