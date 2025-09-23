人氣JKF女郎爆引退！辰辰化身性感空姐「靠一招」維持魔鬼曲線

辰辰化身性感空姐。（JKF提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF九月號雜誌請到「仙氣專門戶」辰辰擔任封面人物，她從車子業務員、遊戲直播主跨界成為JKF女郎，首度在鏡頭前化身空姐，大秀美胸和長腿。

辰辰從最初的兼職內衣、外拍模特兒，到成為全職的大尺度模特兒，辰辰坦言自己的心態早已從羞赧轉化為坦蕩與自在，不怕展現最私密的一面。

請繼續往下閱讀...

在受訪時，辰辰也公開自己另一項反差，擁有D罩杯好身材的她私下其實是個吃貨，全靠游泳來維持25腰的魔鬼曲線。辰辰強調自己「什麼都愛、什麼都吃」，只是同時也很注重運動，透過游泳來達到鍛鍊體態與放鬆。此外，她也搭配168斷食，晚上幾乎不吃東西，盡量讓自己多流汗，像泡澡或泡腳都很有幫助。

辰辰笑說：「有好的生活才可以有好的工作狀態，這才可以多拍些好作品回饋給粉絲。」只是外傳她今年竟萌生「引退」之意，辰辰表示： 「雖然我很喜歡拍照時的美美的我，但其實有不少時候，我也會希望自己是個從未出現在社群媒體的大眾女生，也因為接觸了模特兒的行業後，開始對幕後的工作有了更多的好奇心。」

辰辰透露接下來還有拍短影片、出寫真書等計畫，加上她去年才剛晉升為JVID代言人，希望能夠有更多令人印象深刻的表現，因此現在只想好好享受被粉絲們專寵的幸福時刻。

