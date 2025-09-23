晴時多雲

娛樂 最新消息

女神被爆離婚內幕 人生伴侶拿到10億感情變質全說了

王宥忻與人生伴侶翁承旭。（《愛啪啪 IPAPA》提供）王宥忻與人生伴侶翁承旭。（《愛啪啪 IPAPA》提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕擁有10億身價的「財富女神」的王宥忻創立品牌《愛啪啪 IPAPA》，她宣布跨向海外展店，「馬來西亞的兩家分店即將同時迎來開幕、北美、新加坡與印尼的第一家分店，也正在緊鑼密鼓籌備中。」由於台灣交出亮眼的成績單，這讓團隊十分有信心將版圖延伸至國際。

在百日成果大會上，最動人的橋段並非數字，而是情感。愛啪啪創始人之一、同時也是王宥忻人生伴侶的翁承旭，更在現場分享了觸動人心的故事。他坦言過去夫妻關係曾陷入瓶頸，「當時擁有十億身價，心裡浮現過想要退休、躺平的念頭。」鬆口當時離婚的內幕。

然而翁承旭最終意識到，當一個人停止付出，財富會流失，家庭氛圍、夫妻感情也會變質。於是，他選擇調整心態，成為不斷給予的人，把經驗與能量傳遞出去。

財富女神王宥忻宣布將組女團出道。（《愛啪啪 IPAPA》提供）財富女神王宥忻宣布將組女團出道。（《愛啪啪 IPAPA》提供）

令人驚喜的是，王宥忻還宣布要籌組「愛啪啪 IPAPA」女團，並推出全新單曲。女團成員陣容華麗，由王宥忻領軍媒體女神關關、演員葉華、流量變現女王艾軒，清一色全是凍齡的美魔女。

