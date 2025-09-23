謝霆鋒「停風不能停雨」融化歌迷 吉他上圖騰成為「愛王菲證物」

謝霆鋒被眼尖網友發現，吉他上出現和女友王菲身上同樣的蝴蝶圖案。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕45歲的謝霆鋒和56歲的王菲愛得堅定又甜蜜，最近謝霆鋒開唱遇暴雨，他以自己名字諧音梗說出：「可惜我叫謝霆鋒（諧音：停風），不叫謝停雨。」讓冒雨來聽他演唱會的歌迷被他的心意融化。此外，謝霆鋒在演唱會上彈奏的吉他也成為話題，因為上面的圖騰成了「愛王菲證物」。

王菲曾被拍到身上有蝴蝶圖案刺青。（翻攝自微博）

不少情侶、夫妻都會把和心愛另一半有關的事物化成圖騰刺青在身上，王菲和謝霆鋒也不例外，兩人都被拍過在背部下方，股溝上方有類似的蝴蝶圖案，不少網友都解讀這是兩人「比翼雙飛」的心願，這次謝霆鋒開唱，眼尖網友則發現，謝霆鋒彈奏的吉他上面印有蝴蝶圖案，而且幾乎就是「復刻」王菲身上的蝴蝶圖案，除此之外，琴頭鑲嵌的無限符號，也被很多網友聯想到和王菲過去推出的《寓言》專輯封面元素吻合，討論話題上了熱搜，網友覺得這些都是謝霆鋒展現對王菲真愛的浪漫情懷。

「鋒菲戀」是歷經波折後享受甜蜜果實的「姐弟戀」幸福例子，王菲和謝霆鋒也多次在機場被捕捉出發去旅行，或是結束旅程同返北京，兩人從不閃躲，也讓追星粉絲紛紛送上祝福。

